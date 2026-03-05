Expertos destacan el potencial de las APP para impulsar infraestructura en Latinoamérica - UNIR

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un foro virtual organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) reunió recientemente a tres expertos internacionales para analizar la evolución, los retos y las oportunidades que presentan las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Latinoamérica y España. El encuentro, que contó con centenares de inscritos de 21 países, se centró en el papel de estas modalidades contractuales para impulsar la inversión en infraestructura y ampliar el campo de acción de profesionales especializados en la región.

La moderadora, la abogada ecuatoriana María Fernanda Garcés, sostuvo que las APP son mucho más que un instrumento contractual: "son decisiones jurídicas, económicas y estratégicas que marcan la sostenibilidad de los proyectos públicos". Su reflexión dio paso a un análisis profundo sobre la madurez institucional necesaria para que estos esquemas funcionen adecuadamente.

Eduardo Falquez, viceministro de Inversiones Público-Privadas del Ecuador, afirmó que la región atraviesa una etapa decisiva para consolidar modelos APP que permitan cerrar brechas en sectores como infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y servicios sociales. "Las APP permiten evolucionar la inversión pública y aprender de modelos más maduros, generando un ganar-ganar para el Estado, el privado y el usuario", señaló.

Falquez explicó que Ecuador trabaja en contratos más robustos técnicamente, conscientes de que la sostenibilidad de estos proyectos depende de estudios previos sólidos y marcos regulatorios estables. Mencionó la necesidad de avanzar hacia APP sociales, especialmente en salud y educación.

Por su parte, el consultor peruano Jaime Li, especialista en regulación e infraestructura y con experiencia en organismos multilaterales, remarcó que la seguridad jurídica es el pilar fundamental para atraer inversión privada. "Los inversionistas buscan reglas de juego claras y una adecuada asignación de riesgos, para evitar encarecer el financiamiento", afirmó. Además, advirtió sobre los errores comunes en la estructuración de proyectos, desde la politización hasta deficiencias en la matriz de riesgos.

PERFILES PROFESIONALES Y FORMACIÓN

El foro también abordó la creciente demanda de perfiles profesionales capaces de integrar conocimientos multidisciplinarios. Falquez describió esta necesidad como un "perfil híbrido", que combine competencias jurídicas, financieras, ingenieriles y ambientales, indispensable para la gestión moderna de contratos APP.

Asimismo, los expertos reflexionaron sobre los riesgos de sobrecargar el sistema con proyectos mal evaluados y subrayaron la relevancia de mecanismos de resolución de controversias ágiles para impedir paralizaciones que afectan al Estado, al concesionario y a los ciudadanos.

El evento concluyó con un debate sobre las oportunidades laborales derivadas del auge de las APP en la región. Consultorías, banca, organismos multilaterales, administraciones públicas y firmas legales se encuentran entre los sectores que actualmente demandan talento especializado.

UNIR presentó al final del foro su Programa Executive en Asociaciones Público-Privadas, una propuesta académica orientada a formar profesionales capaces de diseñar, estructurar y gestionar proyectos APP bajo estándares internacionales, respondiendo a la creciente necesidad de talento técnico en este campo.