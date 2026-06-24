Expertos en IA, salud, creatividad, gastronomía y economía del dato, presentes en el I Congreso Internacional de Cidatum

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 25 de junio, Logroño acogerá el I Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato, una cita pionera en España por su enfoque profesional, inclusivo y multidisciplinar, que analizará cómo el dato se ha convertido en un elemento central para comprender y transformar la realidad en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

Bajo el lema 'Sin dato no hay relato', el congreso nace con el propósito de acercar a empresas, profesionales y ciudadanía el papel que desempeñan los datos en la toma de decisiones, la generación de conocimiento y la innovación. El programa propone un recorrido que va desde la inteligencia artificial y la salud hasta la creatividad, la gastronomía, el deporte, la agroalimentación y la astronomía.

La jornada se abrirá con el diálogo 'El Algoritmo del Éxito: la importancia del dato', protagonizado por el exjugador internacional de baloncesto Ferrán Martínez Garriga, quien conversará con el periodista Chus del Río sobre cómo la información, el análisis y la toma de decisiones basada en datos forman parte del alto rendimiento deportivo y empresarial.

Entre las intervenciones más singulares destaca la de Eneko Axpe, cocinero del restaurante Azurmendi y doctor en Física, que ofrecerá la ponencia '¿Y si los datos también se pudieran saborear?', una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la creación de productos, el conocimiento del consumidor y la innovación gastronómica.

'LA RIOJA BAJO EL ECLIPSE DE 2026'

El congreso incluirá la conferencia 'La Rioja bajo el eclipse de 2026', impartida por Roberto Baena Gallé (UNIR), que explicará cómo el eclipse total de Sol que podrá observarse en La Rioja en agosto de 2026 constituye una oportunidad científica excepcional para comprender mejor el universo y el valor de los datos en la investigación astronómica.

Otros de los ejes centrales del encuentro será la regulación, gobernanza y ética de los datos y la inteligencia artificial, de la mano de Juliett M. Suárez (Adigital), que abordará uno de los grandes desafíos actuales: cómo aprovechar el potencial de la IA garantizando al mismo tiempo el control sobre los riesgos, la trazabilidad, la supervisión humana y el cumplimiento normativo.

El programa incluirá también la conversación 'Cidatum, la fuerza de un ecosistema conectado', en la que participarán el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez; la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; el director ejecutivo de la UNIR, Javier Galiana; y el presidente de La Rioja Digital y Cidatum, Iñaki Gurría. La mesa reflexionará sobre cómo territorios de menor tamaño pueden competir en la economía del dato mediante la conexión entre empresa, universidad, investigación y administración.

La inteligencia artificial y su relación con el cerebro humano serán objeto de análisis en la ponencia 'Del perceptrón al LLM: 80 años modelando un cerebro que aún no entendemos', impartida por Javier Arévalo (Universidad Pública de Navarra), que revisará la evolución de la IA y sus similitudes y diferencias con los procesos cognitivos humanos.

RETO DE INNOVACIÓN EN REDACCIONES

El congreso acogerá asimismo la presentación del proyecto ganador del Reto de Innovación en Redacciones, impulsado por CLABE, Nuevecuatrouno y La Rioja Digital, donde se mostrarán aplicaciones reales de inteligencia artificial en medios de comunicación, desde la automatización de tareas hasta el apoyo editorial y la contextualización de contenidos.

La salud ocupará un bloque específico bajo el título 'Datos y algoritmos al servicio de la salud', con casos de uso relacionados con el aprovechamiento de los datos sanitarios para mejorar la atención médica, la gobernanza ética de la información clínica, el desarrollo de colchones inteligentes para el seguimiento de trastornos del sueño y la utilización de modelos predictivos para diseñar tratamientos de rehabilitación personalizados tras un ictus.

La creatividad y la cultura tendrán también un protagonismo destacado con el diálogo entre Niko Vázquez, impulsor de 'Make Bilbao grAI again', y la artista y música Lina Bautista, quienes abordarán cómo la inteligencia artificial está abriendo nuevas formas de creación artística a través del código, la música y las tecnologías abiertas. La jornada incluirá además un espectáculo de 'live coding', una propuesta en la que música, imágenes e inteligencia artificial se generarán en directo mediante programación, mostrando la colaboración entre artistas y algoritmos en tiempo real.

La relación entre datos, alimentación y territorio será otro de los grandes bloques temáticos. Las ponencias abordarán la aplicación de la inteligencia artificial en la predicción de enfermedades y rendimientos del viñedo, el uso de datos para anticipar las características sensoriales del vino, la gestión de la información a lo largo de toda la cadena de valor de una bodega y la economía del dato aplicada a la industria alimentaria.

El I Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato se presenta, así como un espacio de encuentro entre ciencia, empresa y sociedad, que pone de manifiesto la omnipresencia del dato y su capacidad para optimizar procesos, generar valor, reducir errores y mejorar la toma de decisiones en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la cultura, el deporte, la alimentación o la creatividad.