Explota la batería de un patinete eléctrico en Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han extinguido el incendio que se ha producido, a las 11,44 horas, al explotar la batería de un patinete eléctrico, a la altura del número 35, en la calle Doctor Fleming de Calahorra, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a las fuerzas de seguridad y se han movilizado los Bomberos del CEIS Rioja.

Según informan los efectivos desplazados, el fuego se habría originado tras producirse una explosión en las baterías del patinete. No se han registrado daños personales.