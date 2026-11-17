La exposición de fotografía 'Nuestra muralla, ayer y hoy', en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición de fotografía 'Nuestra muralla, ayer y hoy' puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada hasta el 3 de diciembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Organizada por la asociación cultural Ayuela, según explica su presidente, José Ignacio Palacios, "quiere valorar los restos de este recinto amurallado que han llegado hasta nuestros días con el fin de que se puedan completar cuanto antes las actuaciones que conduzcan a su definitiva restauración y a la recuperación de su entorno".

La exposición está formada por una colección de fotos que van desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad y una recreación de cómo quedarían los restos de la Avenida de Burgos una vez restaurados.

"Lamentablemente muchos torreones que podemos admirar en las fotos más antiguas han desaparecido, pero todavía tenemos restos muy importante que debemos proteger y recuperar", explica José Ignacio Palacios, quien afirma que su "máximo deseo es contemplar dentro de unos años una exposición con este patrimonio rehabilitado".