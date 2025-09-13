Una exposición de fotografías sobre el puente de Ortigosa, en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una exposición de fotografías sobre el puente de Ortigosa de Antonio Tejero puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada hasta el día 27 de septiembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. Se trata de una actividad realizada en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

La exposición "Ortigosa 34 puentes" recoge una serie fotográfica de Antonio Tejero planteada como el trabajo final del Máster de Fotografía de la Casa de la Imagen.

Durante varios años, el autor ha realizado una recopilación documental y ha realizado las fotografías buscando los lugares exactos de ubicación de las construcciones y esperando a que los factores ambientales (luz, vegetación, etc.) se aliaran para conseguir el mejor retrato posible de cada puente.

El estilo de las fotografías rememora al de los grandes maestros que documentaron la transformación de Ortigosa, con el insigne fotógrafo Alberto Muro a la cabeza.

Él empleó los mejores materiales disponibles a principios del siglo XX, con placas de gran formato 18x24 cm., para lograr la mayor resolución posible de las imágenes. Para sus fotografías, Tejero ha usado la cámara con mayor calidad en el mercado, la Phase One IQ4 de 150 píxeles, logrando un increíble nivel de detalle.

El recorrido expositivo se organiza a través de 33 imágenes contemporáneas de puentes, impresas con tintas pigmentarias sobre papel baritado de calidad museo con un tamaño 50x70 cm. Para el autor de la exposición, el puente es la metáfora mágica de la unión desde tiempos inmemoriales.

Una construcción de naturaleza complicada, costosa y siempre al borde del desastre, que se convierte en icono una vez salvado el curso que rasga la tierra. Sin puentes no habría comunicación con otros ni futuro para los pueblos, aislados en su propio ensimismamiento.