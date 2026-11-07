La exposición itinerante del XIX Concurso de Fotografía 'Naturaleza de La Rioja', en Logroño hasta el 30 de noviembre

La exposición itinerante del XIX Concurso de Fotografía 'Naturaleza de La Rioja' , en El Espolón de Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía puede visitarse hasta el próximo día 30 de en el Paseo del Espolón de Logroño.

La muestra 'Naturaleza de La Rioja' cumple este año su décimo novena edición y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano.

La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

Después de instalarse en Ezcaray, Haro, Nájera, Cervera del Río Alhama, Calahorra y Arnedo, la muestra recorrerá hasta marzo de 2027, otras cinco localidades riojanas. Las fechas del recorrido itinerante pueden consultarse en la página web https://www.larioja.org/es/concursofotonaturaleza, una vez que estén confirmadas con los ayuntamientos.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XIX edición a 195 participantes que han presentado un total de 1.120 fotografías que, un año más, han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

De forma paralela, en el marco del convenio firmado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Federación Riojana de Fotografía, se están llevando a cabo a lo largo de este año una serie de talleres en los que la fotografía y la naturaleza, son los protagonistas. La próxima cita tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Logroño y abordará el tema de la fotografía de naturaleza con móvil.