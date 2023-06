Una exposición recoge en el Castillo de Préjano la evolución de La Rioja desde el siglo XVIII en 20 mapas antiguos

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una exposición recoge, hasta el domingo, en la Sala Abovedada del Castillo de Préjano una veintena de mapas antiguos "y originales" de La Rioja, que recogen la evolución de la provincia y la comunidad desde el siglo XVII hasta el siglo XX.

Una muestra que se ha realizado, con motivo de la celebración del Día de La Rioja, en colaboración entre el propietario de los mapas, Fernando Domínguez, el Ayuntamiento de Préjano y la asociación de jóvenes de la localidad.

Como ha explicado Domínguez a Europa Press, la exposición se ha montado "con los mapas que he ido adquiriendo a lo largo de tiempo", ya que se declarada "muy aficionado" a la historia y a este tipo de documentos antiguos.

Por eso, no vacila en recorrer "librerías antiguas o tiendas especializadas" buscando ejemplares, que, por ejemplo, en el caso de los mapas de la región "no es un tema muy demandado, pero me gusta encontrarlos y comprarlos, porque yo soy riojano y me gusta todo lo que tiene que ver con mi comunidad".

La exposición recoge solamente mapas "originales, que muestran cómo ha evolucionado la región desde el siglo XVII". Era un momento en el que, en Europa se estaba extendiendo la publicación de mapas y enciclopedias, una moda que acabó llegando a España.

El más antiguo que se puede ver en la muestra, comenta su propietario, es uno de factura alemana, de en torno al año 1600; hay también mapas holandeses; otros que recogen la provincia de Logroño o incluso a La Rioja como comarca perteneciente a Burgos o a Soria, aunque "los más emblemáticos son dos de Tomás López", de finales del siglo XVIII.

De igual manera, se pueden ver algunos textos sueltos, explicaciones de los propios mapas o incluso algunos libros sobre el tema, correspondientes a los siglos XVIII y XIX. "Es un tema interesante, para conocer mejor nuestra región, por lo que invito a todo el que quiera a que venga a ver la muestra", finaliza Domínguez.