La exposición transformArte ya puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja de Haro

Exposición transformArte - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Haro acoge desde hoy, 10 de marzo, hasta el día 28 del mismo mes, la exposición con las obras seleccionadas en el Certamen Nacional transformArte.

La muestra, organizada por Fundación Caja Rioja desde hace diecisiete años, premia las piezas realizadas con materiales reciclados. El horario de visita en el centro de Haro es de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Tal y como ha informado la Fundación Caja Rioja, se trata de un certamen cuya obra ganadora tiene un premio de 1.300 euros y cuenta con una mención especial del jurado dotada con 150.

Las mejores piezas forman parte de la exposición que hoy comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Haro y que recorrerá, posteriormente, Santo Domingo de la Calzada y Logroño, donde se darán a conocer las piezas ganadoras de esta edición.

La muestra recoge 21 piezas originales elaboradas con materiales reciclados. Se trata de un concurso cuyo tema y técnica son libres, así como las tendencias o corrientes.

Es un certamen, ha señalado, "consolidado, que cuenta con la creatividad de sus autores y con el que Fundación Caja Rioja realiza un esfuerzo importante, ya que se han mejorado los premios en las últimas ediciones".

En esta edición se han recibido 61 obras que "sorprenden", ha destacado, "por la originalidad". "Sus autores tienen la capacidad de convertir en obras de arte materiales de desecho", ha indicado.

Hay artistas conocidos que lo hacen y han llevado sus propuestas a galerías de arte, como el brasileño Vik Muniz, quizá el más conocido, cuyas obras se han expuesto en el MoMA de Nueva York, gracias a la reconstrucción, por ejemplo, de la Mona Lisa con mantequilla de maní y jalea, o a la realización de un mapamundi con chatarra.

Bordalo es otro artista portugués que lleva sus obras hechas con chatarra a las calles y las hace a unos tamaños muy grandes. En España destaca Miguel Aparici, que crea animales a partir de utensilios de oficios antiguos y objetos de madera y metal en desuso.

Se repiten en esta exposición los elementos con los que se realizan las obras y se observan objetos como plásticos, metales, papel, telas, cartón, restos industriales, madera, etc. y muchos otros materiales recuperados.