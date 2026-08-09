Extinguido el incendio de Ezcaray que ha calcinado 0,75 hectáreas

Forestales trabajando en la extinción del incendio de Ezcaray - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Ezcaray se encuentra ya extinguido, según ha informado el Gobierno riojano, que también ha señalado que ha afectado a una superficie de 0,75 hectáreas.

El origen de este, y otro que se produjo también en la tarde del sábado, en Anguiano, fueron los rayos provocados por la tormenta en la zona.

En la fase de liquidación trabajaron 2 retenes de bomberos forestales, 3 agentes forestales, 2 técnicos de Medio Natural, 1 autobomba forestal y 2 conductores de bomberos forestales.