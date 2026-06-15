Extinguido el incendio originado el pasado sábado en 'las pozas de Jubera'

Archivo - Al lugar se desplazaron tres agentes forestales - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medio Natural ha dado por extinguido el incendio que se originó el pasado sábado, 13 de junio, en la zona conocida como 'pozas del Jubera', junto a la localidad riojana del mismo nombre.

Para sofocarlo se movilizó a tres agentes forestales y una unidad de bomberos forestales. También asistieron un autobomba forestal, los Bomberos de Logroño, el helicóptero de Medio Natural con brigada helitransportada (CARIF), el avión de carga en tierra del MITECO y Guardia Civil.

A lo largo del domingo, 14 de junio, se realizó revisión y vigilancia del incendio por agentes forestales, dándose por por extinguido a las 21:41 horas.