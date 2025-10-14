Extinguidos cinco focos de incendio en terreno agrícola en Huércanos, Alesón y Uruñuela

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja recibió anoche diversas llamadas de particulares alertando sobre varios incendios simultáneos en una misma zona, próxima a las localidades de Huércanos, Alesón y Uruñuela, que fueron extinguidos tras varias horas de trabajo.

Ante estos avisos, desde SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del CEIS Rioja para llevar a cabo las labores de extinción.

Tras varias horas de intervención, los bomberos confirmaron la extinción de 5 incendios, que han afectado a áreas de matorral, arbustos y ribazos en terreno agrícola.