Extinguidos los dos incendios que quedaban en vigilancia en La Rioja, en las Peñas de Viguera y Pico Sanchón

Un momento del incendio antes de ser estabilizado - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha dado oficialmente por extinguidos los dos incendios que todavía continuaban en vigilancia -aunque controlados- en La Rioja, el de las Peñas de Viguera y el de Pico Sanchón (Mansilla).

El incendio de Viguera comenzó el pasado domingo y las últimas estimaciones conocidas situaban que el fuego había afectado a 1,4 hectáreas. Estaba controlado "pero tenía potencial de afección al pinar bajo el mirador, por lo que se quedó en vigilancia activa". El fuego afectó a vegetación baja, matorral y arbustos.

Finalmente el Gobierno de La Rioja también ha declarado extinguido el otro incendio que comenzó el pasado miércoles en Pico Sanchón.