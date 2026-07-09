Incendio agrícola en el barrio logroñés de Varea - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Extinguidos los incendios agrícolas del miércoles que dejan 31 hectáreas quemadas en Foncea, Villamediana, Galilea, en Logroño -en el barrio de Varea-, y en Haro, según ha informado el Gobierno riojano.

Fueron diferentes operativos, compuestos, entre otros, por un helicóptero de medio natural y cuadrilla helitransportada, así como una unidad de bomberos forestales. A ellos se unieron Bomberos del CEIS Rioja de Arnedo y Calahorra, y en otros los Bomberos de Logroño.

En el caso de Foncea afectó a 15 hectáreas, en Villamediana de Iregua a una, por cuatro en Galilea, 10 en Haro, y una hectárea se quemó en el barrio logroñés de Varea.