Ezcaray inicia las obras de su Bike Area con una inversión de casi medio millón de euros - AYUNTAMIENTO DE EZCARAY

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray ha iniciado las obras de ejecución y señalización de los nuevos trazados para bicicleta de montaña (BTT) que formarán parte del proyecto Ezcaray Bike Area, una de las actuaciones estratégicas para consolidar el municipio como destino de turismo activo, deportivo y de naturaleza.

Los trabajos, que ya se encuentran en marcha, han sido adjudicados a la empresa Feral Multiservicios, SC, por un importe de 486.864,07 euros, IVA incluido, y están financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Ezcaray.

El proyecto contempla actuaciones en dos grandes zonas próximas al núcleo urbano:

Zona este: entorno de La Teja.

Zona oeste: entorno de El Hombre.

En ambas zonas se desarrollarán nuevos recorridos de diferentes niveles de dificultad, aprovechando las características naturales, orográficas y paisajísticas del terreno.

UNA APUESTA POR EL TURISMO DURANTE TODO EL AÑO

Ezcaray Bike Area nace con la vocación de convertirse en un destino de referencia para los aficionados a la bicicleta de montaña, ampliando y diversificando la oferta turística del municipio y contribuyendo a la desestacionalización de la actividad turística.

"Queremos aprovechar el enorme potencial de nuestro entorno natural para convertir Ezcaray en un destino de referencia nacional para los aficionados a la bicicleta de montaña. Este proyecto supone una oportunidad para atraer nuevos visitantes, generar actividad económica y favorecer el turismo durante los doce meses del año", ha señalado el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

La iniciativa pretende generar nuevas oportunidades para los establecimientos hosteleros, alojamientos turísticos, comercios y empresas de servicios del municipio, apostando por un modelo turístico sostenible, vinculado al deporte, la naturaleza y el respeto al entorno.

El desarrollo de Ezcaray Bike Area complementará la actual oferta turística del municipio y contribuirá a reforzar su posicionamiento como destino de montaña, en línea con el reconocimiento internacional de Ezcaray como uno de los Best Tourism Villages de ONU Turismo.

AVISO IMPORTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Desde el Ayuntamiento de Ezcaray se ruega a vecinos, visitantes y aficionados al ciclismo de montaña que, mientras se estén ejecutando los trabajos, no accedan ni se acerquen a las zonas de las obras, ni en bicicleta ni a pie, con el fin de garantizar su seguridad, la de los trabajadores y el correcto desarrollo de las obras.

El Ayuntamiento irá informando puntualmente, a través de sus canales oficiales, de la evolución de los trabajos, las características de los nuevos recorridos y su futura puesta en servicio.

Desde el Ayuntamiento de Ezcaray "agradecemos la comprensión, paciencia y colaboración de todos durante la ejecución de este proyecto".