Ezcaray Tech for Future reunirá tecnología, empresa y territorio rural en su segunda edición "de consolidación"

Presentación del Ezcaray Tech for Future - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Ezcaray volverá a convertirse este otoño en el punto de encuentro de referencia para la tecnología y el desarrollo rural, con la celebración, los próximos 15 y 16 de octubre, el Teatro Principal de la localidad acogerá una nueva edición del llamado "Davos español de la tecnología", el Ezcaray Tech for Future.

Un congreso que, desde su primera edición en 2024, se ha consolidado como una cita ineludible no solo en La Rioja, sino en todo el Valle del Ebro, para pensar cómo la tecnología puede transformar los territorios rurales.

Organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), dMillennial Rural Projects, Sustraia Rural Tech y en colaboración con el Ayuntamiento de Ezcaray, el congreso vuelve a apostar por su seña de identidad: llevar la innovación fuera de las grandes capitales y demostrar que la digitalización, la sostenibilidad y el desarrollo rural pueden ir de la mano.

La consejera de Economía del Gobierno de La Rioja, Belinda León, junto al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador Galve; al alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa; y los co-organizadores del Congreso, Iñigo Zubizarreta y Pablo Gómez Romero, han presentado este miércoles oficialmente la iniciativa.

Así, Galve ha destacado que la economía de La Rioja "debe ser industria y tecnología", recalcando el caracter deslocalizador de Ezcaray Tech for Future, "algo que permite la tecnología y, al mismo tiempo, estamos contribuye a llevar la innovación y la tecnología al territorio rural".

Por su parte, Belinda León ha hecho especial hincapié en que "creemos firmemente que el desarrollo rural no es incompatible con el desarrollo tecnológico a través de la innovación", poniendo en valor el "eje de la tecnología como un tercer vector que se une al eje del turismo y la industria en Ezcaray".

Para la responsable de Economía del Ejecutivo riojano, "iniciativas de estas características son fundamentales para establecer como área de acción la colaboración público privada entre instituciones diversas".

Según ha explicado el director del congreso, Iñigo Zubizarreta, el objetivo del encuentro sigue siendo el mismo desde su primera edición: "acelerar la transformación digital como palanca para el desarrollo del entorno rural, poniendo el foco en cuestiones como la despoblación, las tecnologías que permiten atraer nuevos emprendedores a los pueblos, el marketing digital o el procesamiento del lenguaje natural".

Zubizarreta ha destacado la presencia de gigantes mundiales como Google e IBM y la importante presencia nacional a través del CDTI, así como otras entidades, como la Universidad de La Rioja o UNIR, al tiempo que ha resaltado dos mesas redondas que ha considerado "importante": una, sobre mujeres rurales y tecnología, y otra, sobre compra pública e innovación.

Por su parte, el alcalde de Ezcaray ha aprovechado para poner en valor el carácter industrial de la localidad riojana, y en particular de "la industria de la nieve". Bengoa ha agradecido al Gobierno de La Rioja por instalar "el último sistema de innivación artificial en la estación de esquí de Valdezcaray".

Finalmente, Pablo Gómez, otro de los co-organizadores y director de dMillennial Rural Projects ha puesto en valor el papel de los patrocinadores de un congreso con marcado carácter rural no solo de la Rioja sino de otras comunidades limítrofes como Cantabria o Aragón.

DOS JORNADAS DE PONENCIAS, MESAS REDONDAS Y NETWORKING.

El programa arrancará el jueves 15 de octubre a las 9,30 horas. A lo largo de la mañana se sucederán las intervenciones y mesas de debate, con un espacio de networking a media mañana, antes de la pausa para la comida.

El viernes 16 de octubre, el congreso retomará su actividad desde las 9,30 horas con la acreditación de asistentes, dando paso a la segunda jornada de contenidos, que se prolongará hasta la clausura del congreso, prevista para las 13,20 horas.

En el acto se ha presentado el programa del Congreso, un encuentro organizado bajo el lema "Tecnología que transforma el territorio", y que tiene como objetivo explorar cómo la innovación puede convertirse en una herramienta real de desarrollo para el medio rural, conectando a empresas, administraciones, universidades y sociedad civil en torno a cuatro grandes bloques temáticos: Tecnología e innovación, Empresa y territorio, Turismo y medio rural e Innovación pública.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España este año tendrá una participación relevante en el Congreso con la participación, entre otros, de su director general, José Moisés Martín.

Además intervendrán el propio Bengoa; Luis de la Fuente Valentín, subdirector de Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de Logroño; Mayte Calvo de la Banda, directora técnica de Bodegas Bilbaínas; Bruno Portela, procurador federal de la Abogacía General de la Nación de Brasil; y Óscar Martínez de San Vicente, manager de Ventas de Arsys Cloud Solutions, entre otros.

La organización ha confirmado esta misma semana la participación de Google, IBM y Red.es y prevé seguir ampliando el elenco de ponentes en las próximas semanas, en línea con la edición anterior, que contó con representantes de compañías como Amazon Web Services, Telefónica, BlaBlaCar, Grupo Vocento o Vicomtech, entre otras.

UN CONGRESO NACIDO PARA VERTEBRAR EL TERRITORIO.

Ezcaray Tech for Future nació en 2024 como un congreso "deslocalizado", llevado fuera de las capitales de provincia con el objetivo de acercar la conversación sobre digitalización, descarbonización y desarrollo rural a los propios territorios que se ven más afectados por la despoblación.

En su primera edición reunió a más de 150 asistentes en torno a ponentes no solo de grandes compañías sino también de startups emergentes tecnologicas, combinando perfil empresarial e institucional con la promoción del turismo sostenible y la atracción de talento y proyectos tecnológicos al entorno rural.