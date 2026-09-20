Faena antológica de Guillermo Hermosa de Mendoza para abrir la puerta grande de 'La Ribera' en Logroño

El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza sale a hombros de la plaza de toros de La Ribera en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza ha abierto la puerta grande de la plaza de toros de 'La Ribera' en Logroño, en la primera del abono de San Mateo, tras una antológica actuación en el quinto de la tarde. Sergio Domínguez y Sergio Pérez de Gregorio se han ido de vacío tras errar con el rejón de muerte.

Se han lidiado reses de la ganadería portuguesa de 'Romao Tenorio', brillando, sobre todo, el segundo, tercero, y el quinto - al que se le ha aplaudido en el arrastre-. Los tendidos han registrado una ocupación de media plaza, en la feria en la que se conmemoran los 25 años de la inauguración del coso riojano.

Hermoso de Mendoza ha levantado la tarde, en el quinto, de lo que estaba siendo un festejo al que le estaba faltando emoción, y en la que los actuantes han fallado con la muerte. Y cuando esto parecía que ya no se iba a levantar, el jinete navarro se han encontrado con 'Xabrega', un negro bragado, al que ha llevado, a lomos de 'Jíbaro', encelado desde el principio, administrando unos buenos rejones de castigo.

Ya, con 'Berlín', han venido los mejores pasajes de la lidia, con banderillas, y llevando al astado pegado a su montura. Temple, mando y raza, lo que unido a una espectacularidad con quiebros y pirueta, han levantado a los tendidos, para rematar con brillantez con 'Quinientos' y con 'Quemarropa', poniendo tres ajustadas rosas sobre el de 'Romao Tenorio', al que ha fulminado con gran rejón de muerte, para pasear las dos orejas. Se le ha pedido, con insistencia, el rabo, algo que no ha otorgado el presidente, siendo éste pitado. El toro ha sido aplaudido en el arrastre.

Con su primero, el segundo de la tarde, otro negro bragado, de nombre 'Paderno', se ha encontrado con un toro con movilidad, al que con 'Nómada' lo ha llevado pegado a la monta, logrando buenas banderillas con 'Ecuador' y Pasodoble. No ha estado certero con el rejón el navarro siendo silenciado.

Por su parte, el riojano Sergio Domínguez, que esta en su vigésimo quinta temporada, no ha tenido suerte, en el que ha abierto la tarde. Un toro, 'Seguro', que se ha mostrado de inicio distraído y con poca fijeza. Lo ha intentado de salida, demostrando su oficio, con 'Nana', y después en banderillas, montando a 'Hispania' y 'Caramelo', siendo el mejor pasaje de la faena, pero el fallo con el rejón, a lomos de 'Capote', ha hecho que su actuación se haya silencio.

Silencio también ha obtenido el calagurritano en su segundo, el cuarto del festejo, de nombre 'Romeiro'. Domínguez se ha topado con otro animal falto de fijeza, al que no ha podido encelar, lo que hubiera querido con 'Nana'. Buenas banderillas, alguna al quiebro, con 'Hispania', volviendo a errar a la hora de matar.

El salmantino Sergio Pérez de Gregorio ha debutado en 'La Ribera' realizando una notable faena su primero, el tercero de la tarde, de nombre 'Xusma'. Un astado con buena movilidad al que ha podido encelar con 'Lambrusco', mientras que con 'Único', en banderillas ha brillado, para poner buenas rosas con 'Elegante', pero al que el fallo con el rejón de muerte, ha hecho que se haya ido de vacío, siendo ovacionado.

Con el que ha cerrado festejo, bautizado como 'Úrsula', Pérez de Gregorio montando a 'Olé' se ha encontrado con un distraído ejemplar, con el que no ha podido brillar, de inicio. Si que ha estado mejor, en banderillas y con los adornos de rosas, con 'Fonseca' y 'Níquel', para fallar en la muerte con 'Manglar'. Silencio para el charro.