Fallece a los 89 años el urólogo Gerardo Otero, miembro del Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa de La Rioja

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Muere a los 89 años el urólogo Gerardo Otero, miembro del Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa de La Rioja hasta su jubilación, y

uno de los especialistas más reconocidos de su época.

Otero ha formado parte del Cuadro Médico de la APR desde su fundación y ha estado durante décadas cuidando de la salud de nuestros asociados.

Persona amable y divertida, no faltaba nunca a la cita anual de nuestra Cena de Navidad, incluida la del pasado 2 de diciembre en La Becada.

Desde la Asociación de la Prensa "lamentamos profundamente su pérdida. Nuestro más sincero pésame para sus hijos". La familia recibe hoy lunes de 12 a 14 horas en el Tanatorio Pastrana. El funeral será hoy lunes a las 18,30 horas, en la Concatedral Santa María de la Redonda.