Fallece un hombre de 71 años tras sufrir un accidente y quedar atrapado debajo de un tractor en una finca de Autol - EUROPA PRESS

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha fallecido este mediodía tras sufrir un accidente y quedar atrapado debajo de un tractor en una finca situada en el término municipal de Autol (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 12,53 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, junto con los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Tras el suceso se ha movilizado a la ERIE Psicosocial al lugar de los hechos para la atención a los familiares de la víctima, así como a los servicios funerarios para las actuaciones pertinentes.