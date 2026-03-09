Familias monoparentales de La Rioja critica "tres años con una ley fuera de servicio"

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres años después la aprobación por unanimidad de la Ley de Familias Monoparentales en La Rioja, "la realidad es incontestable: la norma sigue sin tener efectos reales en la vida de las familias a las que debía proteger".

La Ley 3/2023 reconoce oficialmente la existencia de las familias monoparentales, su vulnerabilidad y prevé medidas de apoyo específicas. Sin embargo, "a día de hoy no se ha desarrollado reglamentariamente ni se han activado los mecanismos necesarios para su aplicación efectiva, lo que deja a las monoparentales riojanas en una situación de desprotección institucional y de discriminación real", afirman en un comunicado de prensa.

Las familias monoparentales constituyen uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En España, más del 50 % de estos hogares se encuentran en riesgo de pobreza, y más del 80 % están encabezados por mujeres.

En La Rioja, esta realidad no es diferente: "cientos de madres afrontan en solitario la crianza, el sostenimiento económico y la conciliación, sin que la ley aprobada para apoyarles esté operativa".

"Mientras otras comunidades autónomas han avanzado en el reconocimiento administrativo y en la puesta en marcha de ayudas específicas, como Euskadi, que ya cuenta con un decreto específico, en La Rioja la inacción política mantiene una ley aprobada convertida en papel mojado".

Una norma que no se ejecuta no garantiza derechos, solo genera frustración y desigualdad. Desde la Asociación Madres Solteras por Elección en La Rioja, una entidad sin ánimo de lucro que lleva casi dos décadas luchando por los derechos de las familias monoparentales y con dos años de implantación en La Rioja, "exigimos a las fuerzas políticas de La Rioja que de una vez por todas asuman su responsabilidad y ejecuten el mandato legal para iniciar el desarrollo inmediato de la ley aprobada y en vigor, con plazos claros, dotación presupuestaria suficiente y medidas concretas que respondan a la realidad social de este colectivo".

"Tres años después, las preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuándo se van a convertir los derechos reconocidos en derechos efectivos? ¿Cuándo van a actuar para erradicar la discriminación que sufren nuestros hijos e hijas?", finalizan en su escrito.