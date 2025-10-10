FARO estrena su nueva sede en Logroño, que permitirá mejorar la atención a menores con cáncer y a sus familias - GOBIERNO DE LA RIOJA

Capellán ha inaugurado este nuevo espacio y ha destacado el valor del trabajo colectivo para mejorar el bienestar de los usuarios

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado de la presidenta de FARO, Estrella Benito, ha inaugurado este viernes, día 10, la nueva sede de la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO).

Durante el acto ha estado acompañado por la consejera Salud y Políticas Sociales, María Martín, el alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, entre otras autoridades y representantes del tercer sector y del ámbito empresarial riojano.

Durante su intervención, Gonzalo Capellán ha subrayado que "más allá de la inauguración de un nuevo espacio, estamos celebrando el ejemplo extraordinario de una asociación que representa lo mejor de la sociedad riojana: la capacidad de unirse para ayudar".

El presidente ha recordado que la puesta en marcha de esta sede fue una demanda de la asociación planteada hace dos años, y que desde entonces "la Administración no solo ha participado con recursos, sino con algo aún más importante: implicarse de verdad, más allá de las vías oficiales, para hacer posible este proyecto colectivo".

En este sentido, ha destacado la colaboración de numerosas instituciones, ayuntamientos como el de Logroño, Torrecilla o El Rasillo, que siempre están al lado de las asociaciones, así como al sector empresarial riojano, especialmente a la Asociación de Empresas Instaladoras de La Rioja (AIER), "ejemplar en su implicación, en todo lo que abarca no solo la distribución eléctrica, sino también las telecomunicaciones y la seguridad de esta nueva sede de FARO".

Capellán también ha puesto en valor la iniciativa 'Actual Solidario', impulsada por el Ejecutivo riojano, "una muestra de cómo la cultura puede convertirse en motor de solidaridad, todos los que participaron y disfrutaron de la última edición de 'Actual' también han contribuido a que hoy FARO tenga su nueva casa".

El presidente ha concluido que "hoy es un día de felicidad porque este logro representa la unión de toda la sociedad riojana en torno a lo que verdaderamente importa: las familias, los niños y niñas que enfrentan un cáncer y quienes los acompañan", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de FARO, Estrella Benito, ha destacado que "hoy es un día muy importante para FARO. Esta nueva sede no es solo un espacio físico, es una herramienta que nos permitirá ofrecer una mejor ayuda, una atención más cercana y un acompañamiento más completo a las familias riojanas que viven la difícil experiencia del cáncer infantil", ha subrayado.

"Esta sede es fruto del esfuerzo colectivo y de la solidaridad de muchas instituciones y personas. Gracias a su apoyo, podemos seguir ampliando nuestros servicios educativos, sociales y emocionales, para que ninguna familia se sienta sola ante la enfermedad."

La nueva sede, ubicada en la calle San Adrián, número 1 de Logroño, está totalmente adaptado y accesible, cuenta con un aula terapéutica, una sala de actividades y distintas dependencias diseñadas para ofrecer una atención integral a menores con cáncer y a sus familias, mejorando su bienestar físico, emocional y social.

FARO está formado por tres profesionales: una coordinadora, una trabajadora social y una psicóloga que atienden a las familias en los planos educativo, social y emocional, acompañándolas en todas las fases de la enfermedad.

UN ESPACIO QUE REFUERZA LA RED DE APOYO A LAS FAMILIAS RIOJANAS.

El Gobierno de La Rioja ha mantenido, desde su creación, una relación muy estrecha y constante con FARO. El Ejecutivo siempre ha considerado a FARO un agente esencial del sistema riojano de atención integral a menores con enfermedades graves, apoyando de manera sostenida sus programas y proyectos.

Ambas instituciones comparten la convicción de que la atención a los menores con enfermedades graves debe ser integral, centrada en la persona y su familia, y desarrollarse en entornos adaptados y acogedores.

La nueva sede inaugurada representa la materialización de ese modelo compartido: un espacio seguro, accesible y terapéutico que refuerza la red de apoyo a las familias riojanas.

Cabe recordar que el Gobierno de La Rioja, dentro de las líneas de subvención en materia de servicios sociales y de programas de interés general con cargo al IRPF, en los dos últimos ejercicios han destinado más de 46.000 euros a FARO.

En concreto, durante 2024, la asociación recibió 10.000 euros para programas dirigidos a menores con enfermedades graves y 1.050 euros para el mantenimiento de sus sedes. Además, se concedieron 25.000 euros en concepto de inversión para el acondicionamiento de este nuevo local adaptado.

En 2025, el Gobierno de La Rioja mantiene su respaldo con una nueva dotación de 10.000 euros para programas de atención a la infancia y familia, 1.050 euros para mantenimiento de sede y ayudas adicionales pendientes de resolución destinadas al equipamiento del nuevo centro y al desarrollo de los programas 'Divertirme también me cura' y un programa psicológico y de apoyo emocional para menores con cáncer y sus familias.

De forma adicional, FARO ha sido una de las entidades beneficiarias de los fondos recaudados a través de la iniciativa 'Actual Solidario', que permite que la cultura abra una ventana también a la solidaridad dedicando el 10% de la taquilla de la última edición del festival a causas sociales. Gracias a esta iniciativa, FARO recibió un cheque solidario por importe de 17.564,70 euros.

FARO representa el espíritu de humanidad, compromiso y esperanza que inspira las políticas sociales y sanitarias del Gobierno de La Rioja y el objetivo del Ejecutivo autonómico es seguir caminando juntos para que ningún menor y ninguna familia se sienta sola ante la enfermedad.