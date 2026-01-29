FECOAR respalda las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA UGT

Movilización agraria con tractorada situada en la zona de la N-232 en Calahorra - SFC

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja apoya las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA UGT. Esta convocatoria para visibilizar la "necesidad de políticas agrarias realistas y eficaces, que reconozcan el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería en el actual contexto geopolítico, especialmente en un momento clave marcado por los debates sobre la reforma del marco financiero europeo y el futuro de la Política Agraria Común (PAC)".

Asimismo, la organización empresarial reclama "un mayor respaldo de las políticas europeas, nacionales y autonómicas a las cooperativas, empresas propiedad de los agricultores y ganaderos que desempeñan un papel esencial en la estructuración del sector". Las cooperativas "facilitan el acceso al mercado, generan valor añadido y rentabilidad para sus socios, reducen costes de producción, impulsan el empleo y contribuyen al crecimiento económico y a la prestación de servicios en las zonas rurales, donde permanecen firmemente arraigadas y nunca se deslocalizan".

En el caso de La Rioja, subrayan la importancia "de analizar con rigor el impacto real de los acuerdos comerciales internacionales en los distintos sectores cooperativos, teniendo en cuenta la diversidad productiva del territorio y la especial relevancia del sector agrario".

La Federación "considera imprescindible que cualquier apertura comercial vaya acompañada de cláusulas espejo, mecanismos de salvaguarda y estudios de impacto que eviten distorsiones de mercado y garanticen la competitividad, sostenibilidad y viabilidad a largo plazo de las explotaciones agrarias y cooperativas".

Estas manifestaciones "ponen de relieve que el futuro de la agricultura está en juego y que solo será posible garantizarlo mediante políticas que escuchen al sector y proporcionen herramientas eficaces y proporcionadas para asegurar su competitividad, sostenibilidad y viabilidad a largo plazo", ha concluido.