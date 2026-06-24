La Federación Riojana de Fútbol presenta su nueva identidad visual corporativa a sus asambleístas - FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Fútbol ha celebrado la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2026. La gestión de la FRF ha tenido un apoyo mayoritario por parte de los asambleístas. Una asamblea que ha compartido protagonismo con la presentación de la nueva imagen corporativa de la FRF.

Una nueva identidad contemporánea que simboliza una nueva etapa institucional marcada por la modernización, la participación y la construcción de un proyecto común para todo el fútbol riojano y también abierto a la sociedad riojana.

La nueva marca estará acompañada por el lema 'Eres parte del escudo', que sintetiza la visión de una federación abierta, cercana y conectada con todos los estamentos y actores que forman parte del fútbol y fútbol sala de nuestra región. La elaboración de este proyecto ha corrido a cargo de la agencia logroñesa LLES.

La nueva identidad visual corporativa ha sido concebida para transmitir dinamismo, solidez y arraigo al territorio.

Su diseño incorpora siete destellos luminosos, uno por cada uno de los siete ríos de los valles de La Rioja, como representación simbólica de una comunidad unida por el deporte y orgullosa de su diversidad.

Todos los puntos del orden del día sometidos a votación en la Asamblea Ordinaria han sido aprobados por los asambleístas, destacando: El 'Informe Económico Ejercicio 2025: balance de Cuentas y Resultados' y el 'Presupuesto Ingresos y Gastos 2026'.

La FRF presenta un presupuesto de ingresos de cerca de 2.000.000 de euros (1.971.000 euros, concretamente) y ha expuesto una racionalización del gasto. En el punto de Competiciones 2026/2027, la Asamblea ha aprobado la propuesta de la FRF.

INICIO DE COMPETICIONES

Durante la Asamblea, se ha informado de la previsión de fechas (pendientes de la RFEF) de inicio de las competiciones nacionales gestionadas por la RFEF y nacionales gestionadas por la FRF. Primera División de fútbol femenino daría comienzo en la segunda quincena del mes de agosto; Primera Federación, el 30 de agosto; Segunda Federación, el 6 de septiembre; el Grupo 16 de la Tercera Federación, el 6 de septiembre; el Grupo 16 de la Tercera Federación de fútbol femenino, el 4 de octubre; la División de Honor Juvenil, el 6 de septiembre.

Grupo 5 de la Liga Nacional Juvenil, el 13 de septiembre; la Copa Federación Fase Autonómica (en la que se pueden inscribir equipos de 1ª, 2ª y 3ª Federación, salvo las excepciones reglamentadas), espera a las fechas RFEF y a la inscripción de equipos para una fecha definitiva, pero sí es seguro que se disputará en el mes de agosto.

Para las competiciones regionales hay fechas definitivas, entre ellas: Regional Preferente comenzará el 13 de septiembre.

En Fútbol Sala, DH Juvenil daría comienzo a mediados de septiembre; la Tercera División Grupo 20, el 3 de octubre; sí que hay fecha definitiva para la Senior Territorial, el 3 de octubre; y la Juvenil tiene fechas de inicio provisional que es el 24 o 31 de octubre.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO GENERAL

La Asamblea General de la FRF ha aprobado por mayoría, en convocatoria extraordinaria, la propuesta de la propuesta de modificación de Estatutos y Reglamento General, introduciendo novedades que avanzan en la modernización y profesionalización de la estructura federativa, poniéndola a la vanguardia.