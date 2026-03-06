Logrostock - EUROPA PRESS

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Federación de Servicios de CCOO reivindica "los derechos" de las personas trabajadoras en 'Logrostock', ya que se puede producir una "posible vulneración del calendario laboral, debido a que, este próximo domingo no está autorizado como apertura, por lo que podría provocar en ocasiones la prolongación de la jornada laboral".

Ello, podría "impedir tener los descansos que por Ley corresponden, asimismo, hay que tener en cuenta las nuevas condiciones del lugar de trabajo a las que se exponen tanto medio ambientales como de espacio, teniendo estas que cumplir las condiciones que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Por lo expuesto, instamos a las instituciones implicadas a controlar que todas las partes "cumplan con sus funciones y controlen las condiciones laborales en las que se desarrolla 'Logrostock', vigilando y haciendo cumplir las normas".

Decir que desde CCOO, "apoyamos iniciativas que potencien e impulsen el Comercio riojano, siempre velando por los derechos de las personas trabajadoras".

"Debemos de remarcar que, el 8 de marzo coincide con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, resulta preocupante que, se programe este evento en una fecha donde la reivindicación del feminismo tiene un peso necesario para poder eliminar brechas salariales, la corresponsabilidad en los cuidados y el reconocimiento de los derechos laborales y políticos de todas la mujeres, más aún considerando que el sector del comercio es uno de los más feminizados y precarios; esta celebración no debería verse eclipsada y además ocupar espacios que han sido escenarios de protestas durante años para dar visibilidad a este evento", ha señalado el sindicato.

