Feijóo afirma que el "sanchismo lo pudre todo" porque "todas las informaciones sobre Sánchez son sobre la corrupción"

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "el sanchismo lo pudre todo", porque "todas las informaciones que rodean a (Pedro) Sánchez versan sobre la corrupción". Algo que "diferenciará a mi proyecto político, porque en él no cabe la corrupción" ya que "el que meta la mano en la caja, se va", ha añadido.

"Os garantizo que no habrá impunidad para la decadencia, no habrá amnistía para la corrupción y no habrá futuro para quienes ya solo tienen pasado que superar", ha resaltado.

Feijóo ha realizado estas manifestaciones en un acto público en Logroño para dar a conocer su candidatura a la reelección como líder del PP. También han intervenido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Para el presidente del PP, el Partido Socialista "ha cruzado todos los límites de la indecencia política y de la inmoralidad", para añadir que "será la justicia la que dirá hasta que límites los ha cruzado", al tiempo que ha señalado que "han comprado gobiernos y apoyos con el dinero y el derecho de los españoles".

"Ningún Tezanos, ningún García Ortiz, ningún Conde Pumpido, ni ninguna Leire, nos va a convencer de que una mentira es verdad, de que un incumplimiento es tener palabra, y de que las cesiones son principios y que los privilegios son justos", ha apostillado.

Para Feijóo "gobiernan lo que quieren que España fracase" y "legislan para protegerse, no para proteger a los españoles", así como "usan las instituciones del Estado para servirse". "Estamos oyendo muchos nombres propios, pero todos convergen en una sola persona, ya que España tenga un gobierno lleno de Koldos, lleno de Ábalos, lleno de Leires o de Jessicas es responsabilidad de Pedro Sánchez", ha destacado.

Ha insistido en que todo lo que rodea al presidente del Gobierno de España "es corrupción; cuando no es corrupción política, es corrupción familiar; cuando no es corrupción familiar, es corrupción institucional; y cuando no es corrupción institucional, es corrupción moral".

El presidente del PP ha indicado que "si en su partido -el PSOE- se atrevieron a montar las cloacas de Ferraz; si en su gobierno se atrevieron a amañar contratos; si en su familia se atrevieron a utilizar lo público en su beneficio; si todo esto ha pasado al mismo tiempo, con las mismas consecuencias y con la misma respuesta, es por Sánchez".

Ante ello, ha manifestado que "aquí no estamos para mirar hacia otro lado", así como que "no estamos para ocultarle a la gente lo que está pasando en nuestro país". "Seríamos cómplices necesarios si no levantamos la mano y no le explicamos a los españoles lo que está pasando en nuestra casa, que es España", porque "la calidad de la democracia en España se ha resentido por Sánchez y, por tanto, quien quiera defender la democracia es a Sánchez quien debe de combatir".

En este punto, ha asegurado que el PP "lo va a combatir; el PP lo hará", recordando que "ayer formulamos nuevas citaciones en el Congreso y en el Senado; y esta misma mañana efectivamente hemos denunciado a las cloacas ante el fiscal anticorrupción".

Finalmente, Feijóo ha avanzado que "al final de semana lo haremos en la calle", porque "les vamos a plantar cara con todos los instrumentos democráticos a nuestro alcance y por mucho que intenten tapar con mentiras, la verdad se sabrá".