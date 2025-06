Gamarra asegura que con Feijóo "devolveremos la regeneración democrática que España merece y necesita"

Todo ello "frente a la mentira, la degradación y corrupción económica, política y moral de Pedro Sánchez"

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado que "frente a la mentira, la degradación y corrupción económica, política y moral" del Gobierno de Pedro Sánchez, España "necesita más que nunca a Alberto Núñez Feijóo". Con Feijóo "daremos una segunda transición a España y le devolveremos la regeneración democrática que merece y necesita".

Así de contundente se ha expresado Gamarra en un acto público que se ha celebrado este martes en el restaurante Delicatto de Logroño junto a Alberto Núñez Feijóo quien ha presentado su candidatura a la reelección como presidente del Partido Popular, en el XXI Congreso Nacional Extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

"ESPAÑA VA A PASAR PÁGINA DEL SANCHISMO"

Durante su intervención, Gamarra ha dejado claro que España "no es Sanchismo. España va a pasar página del Sanchismo y para eso celebraremos este Congreso, es el momento de la regeneración democrática que no solo se decide en las urnas sino también en el día a día con la implicación y el compromiso social por eso este próximo domingo estaremos en las calles, en Madrid, hablando alto y claro con nuestro ejemplo y diciendo que del Sanchismo se sale y se sale de la mano del PP".

La secretaria general del PP ha querido aprovechar también su intervención para agradecer "el paso al frente que dio Feijóo hace apenas tres años cuando le pedimos que se hiciera cargo partido para que nos ayudara en un momento muy complicado para el PP".

En aquellos momentos -recuerda- "no éramos ni el primer ni el segundo partido de España y no ganábamos pero teníamos muy claro que no nos íbamos a dar por vencidos". Hoy, tres años después, "vuelves a Logroño y lo haces habiendo ganado todas las elecciones generales y como lo seguirás haciendo".

"Nos convertiste en el primer partido en las elecciones europeas, el primer partido de las elecciones generales y hemos sido el primer partido en las autonómicas y municipales".

Por lo tanto "solo podemos darte las gracias por el servicio que has dado al partido y lo que ha significado para España".

Además ha querido darle las gracias porque "confiaste en el PP de La Rioja" que "estaba en la oposición. El presidente Feijóo confió en nosotros y eso hizo que nosotros confiásemos en él porque en aquel momento, un partido que estaba en momentos difíciles nos devolvió la confianza".

Los riojanos -recuerda- "votamos a Feijóo con un 45,66 por ciento de los votos, esta tierra sabe lo necesario que es para España Alberto Nuñez Feijóo".

"Ahora toca seguir dando la batalla por España y hoy tres años después te presentamos un partido unido con Gonzalo Capellán al frente y que gobierna para todos", ha indicado.

900 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOGROÑO

En el acto de esta tarde en el restaurante Delicatto también ha tomado la palabra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha querido dejar claro que "frente a las políticas de los cuentos y los ruidos, elegimos la política del trabajo y de los hechos".

"Aceptamos las críticas, razonamos con toda la humildad y rechazamos las soberbias, por eso hoy en Logroño oír a Sánchez y sus ministros hablar de vivienda es un puro cuento, una broma porque detrás de esas palabras no hay nada".

Frente a ello, explica, "nuestro plan de vivienda para Logroño supone 400 nuevas viviendas en esta legislaturas, nuevas o rehabilitadas. De ellas, 178 ya están en marcha y se empiezan a construir en este mismo año".

Además, "mañana iniciamos el proceso urbanístico más importante de la legislatura para que 900 nuevas viviendas protegidas y de calidad empiecen su construcción. Esos son los hechos y no los anuncios de algo que nunca llega".