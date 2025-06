Feijóo asegura que en la Conferencia de Presidentes "nos querían callados" pero "nos tendrán exigentes"

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que con la Conferencia de Presidentes, que se desarrollará este viernes, en Barcelona, "nos querían callados" pero "nos tendrán exigentes". El Gobierno central "se ha rendido a la evidencia y se incluirá en el orden del día lo que la mayoría de presidentes autonómicos ha exigido".

"Era incomprensible que el gobierno también se plantease sortear la Ley" en la convocatoria", porque "así funciona la democracia y así funciona el reglamento de la Conferencia de presidentes". "Se ha demostrado una vez más para lo que sirve la potencia autonómica del Partido Popular, que es para evitar que el presidente del gobierno imponga su agenda", ha añadido Feijóo.

Ha destacado que "al final es el PP el que le obliga a hablar de lo que la gente reclama" y "llevamos al gobierno a los temas que no quería tocar". "Serán los presidentes del PP los que sienten en la mesa a Sánchez y que tendrá que escuchar" así como "las verdades que no quería oír". Todo ello, porque ha asegurado "no nos hemos achantado" y "hemos pensado en las necesidades de los españoles".

Núñez Feijóo ha participado en Logroño en un acto público para dar a conocer su candidatura a revalidar la presidencia del PP. Han intervenido también el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Ha agradecido a los 'populares' riojanos los avales recibidos, para recordar que "soy el presidente del Partido Popular que más avales ha tenido en la historia del Partido Popular, con más de 97.000 avales". Ello, ha apuntado que "es una responsabilidad y voy a responder mereciendo vuestra confianza".

En este punto, ha dicho que lo hará "con trabajo, después con honestidad y, por supuesto, con autoexigencia, que es así como se hacen las cosas". "Tenemos una asignatura pendiente" ha destacado que es hacerse con el Gobierno central, porque "en España, lamentablemente, se está gobernando alguien que ha perdido las elecciones".

Feijóo ha indicado que "tenemos la obligación de gobernar" y el "compromiso de darle un gobierno decente a nuestro país". "Ya basta de que avancen los vividores en España; ya basta del retroceso en la calidad para la España honesta y esforzada", por lo que tenemos que darle la vuelta", y "preparar el país para el cambio que merece".

DECÁLOGO

Para este fin, el presidente del PP ha recordado el decálogo de compromisos que presentó "el mismo día que recibí vuestros avales en la sede nacional de nuestro partido". El primero es que "se acabó el oscurantismo y el despilfarro"; el segundo es que "ni un céntimo de más de lo necesario lo cobraremos en impuestos"; el tercero "es que la administración está para ayudar y no para agobiar ni perseguir a los ciudadanos"; y el cuarto es que hace falta suelo para construir viviendas".

Un "compromiso" con la energía, es el quinto, siendo el sexto la "necesidad de agua", y el séptimo "es la inmigración, que ha de ser legal". "Esforzarse" e invertir, son otros de los compromiso, siendo el "el décimo el que resume todos los demás, porque España es un país de libertades, de igualdad y de verdad".

"Y con este decálogo quiero presentarme a presidir este partido; y con este decálogo quiero presentarme a inspirar un proyecto político, que es el proyecto político del Partido Popular", todo ello, porque ha concluido "España tiene futuro".