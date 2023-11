Feijóo confirma que este mes va a "ordenar" el Grupo Popular con cambios en las portavocías

Gamarra es portavoz 'popular' en el Congreso y secretaria general del partido, dos puestos que tiene "claro" no puede tener una sola persona

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que en este mes va a "ordenar" el Grupo Popular y el partido para ejercer la oposición, con cambios en las portavocías.

La riojana Cuca Gamarra, secretaria general del partido y en este momento la portavoz de los 'populares' en el Congreso, podría ser una de las afectadas por esos cambios.

En una entrevista esta mañana en Antena 3 recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha dicho además que tienen "claro" que no puede ostentar la misma persona la Secretaría General del PP y la portavocía del Grupo Popular.

Preguntado entonces si Cuca Gamarra va a seguir como secretaria general, ha respondido: "Usted deduce y me parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".

Feijóo ha insistido en que va a "reforzar" los equipos en el Congreso, en el Senado y en el partido ante la "gran responsabilidad" que tienen por delante. Ha señalado, por último, que va a cumplir "su compromiso" de hacerlo en noviembre, con una reunión del Comité Ejecutivo de su partido.