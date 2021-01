FER Comercio solicita a la presidenta del Gobierno de La Rioja una reunión urgente para analizar la situación del sector

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector comercial minorista de La Rioja se encuentra "al borde de su supervivencia", tras este nuevo cierre de la actividad decretada por las autoridades sanitarias a causa de la pandemia y ha pedido una reunión urgente con la presidenta del Gobierno de La Rioja para analizar la situación del sector.

"Cada día que pasa -explican desde la FER en un comunicado de prensa- la situación de los comerciantes es más agónica y al límite, por lo que han acordado solicitar una reunión urgente con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, para poder trasladarle personalmente este sentimiento de impotencia y rabia que se ha generalizado en los últimos días además varias propuestas que el sector considera importantes".

El sector insiste "en la importancia de que se considere a los establecimientos como espacios seguros, ya que desde el primer día ha primado la seguridad y la higiene extremas, con un compromiso pleno de los comerciantes de colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus". El comercio minorista subraya "que no se han producido contagios en sus espacios comerciales y que en todo momento ha sido un sector ejemplar".

FER Comercio recalca "que se han cumplido estrictamente todas las medidas sanitarias, los protocolos marcados por las autoridades sanitarias durante todos estos meses largos que sufrimos la pandemia, siguiendo a rajatabla limitaciones, restricciones y clausuras como la que sufre ahora".

El sector considera que, por tanto, se comprueba que no existe una relación directa entre el número de contagios y la apertura o cierre de los establecimientos. "En el comercio predomina ahora mismo una posición común y compartida por todo el sector, un mismo sentimiento de unidad, a pesar de la heterogeneidad característica de cada actividad".

Por esta razón, FER Comercio incide "en que no es conveniente poner el foco en la separación o división entre los comercios esenciales y los que no lo son, porque la ciudadanía y el conjunto de la sociedad riojana nos está manifestando que todo el comercio es esencial y seguro, entendiendo que no se deben hacer distinciones".

FER Comercio confía en que la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, acepte sentarse en la mesa con la representación comercial y demuestra así "su sensibilidad y su capacidad de diálogo, actitud que será muy bien acogido por los comerciantes riojanos".