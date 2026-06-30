FER confía en el crecimiento económico del país aunque se muestra prudente por la evolución de la situación geopolítica

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández. - FER

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández, ha mostrado su confianza en que el crecimiento económico "continúe en nuestro país" si bien ha mostrado también prudencia porque "hay que tener en cuenta la situación geopolítica" ya que "todos los conflictos bélicos "marcan mucho" el rumbo económico.

Fernández se ha referido así a la revisión al alza por parte del Gobierno de España de la previsión de crecimiento de la economía española en 2026 hasta el 2,6 por ciento, frente al 2,2 por ciento calculado en noviembre.

Además para el secretario general de la FER es muy importante "ver cómo evoluciona la inflación durante los próximos meses porque será un factor fundamental para nuestro crecimiento".

Aún así "somos positivos y creemos que vamos a poder generar actividad económica y empleo", ha finalizado.