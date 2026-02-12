La FER destaca que la Ley de simplificación administrativa "es clave" para la competitividad empresarial en La Rioja

Archivo - FUNCIONARIO, OFICINA, TRABAJADOR, - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER,) ha valorado muy positivamente la futura Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa, una reforma largamente demandada por el tejido productivo y que "supone un avance estratégico para mejorar el entorno empresarial de nuestra comunidad". No obstante, "esperamos que la ley sea más ambiciosa en el ámbito sectorial durante el periodo de tramitación", han resaltado en una nota de prensa.

La reducción de cargas burocráticas, la eliminación de duplicidades y la agilización de procedimientos administrativos "constituyen factores clave para incrementar la competitividad de nuestras empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, micropymes, pequeños negocios, que representan la mayor parte del tejido económico riojano".

MENOS TRABAS, MÁS ACTIVIDAD ECONÓMICA

La sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones "permitirá que numerosos proyectos empresariales puedan ponerse en marcha sin esperas innecesarias". Además, los datos que "ya obren en poder de otras Administraciones serán recabados electrónicamente, evitando desplazamientos y duplicidades".

Reducir los tiempos de inicio de actividad "significa ganar dinamismo, generar empleo antes y aprovechar oportunidades de mercado que, en muchas ocasiones, se pierden por la lentitud administrativa".

Además, los formularios serán más claros, digitales y en muchos casos estarán parcialmente cumplimentados, "lo que reducirá errores y acelerará los procedimientos, facilitando también la vida a los ciudadanos".

PLAZOS MÁS CORTOS Y MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA

La norma fija como regla general un plazo máximo de tres meses para resolver los procedimientos, mientras que los informes sectoriales deberán emitirse en diez días.

También se generaliza el silencio administrativo positivo, lo que aporta certidumbre tanto a ciudadanos como a empresas: si no hay respuesta en plazo, la solicitud se entenderá estimada, salvo excepciones justificadas por ley.

IMPULSO DECISIVO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La reforma apuesta por "sustituir autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones, permitiendo iniciar actividades sin esperas innecesarias". Este cambio "resulta especialmente relevante para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que verán reducidos los tiempos de puesta en marcha de proyectos y los costes asociados a la tramitación administrativa".

Asimismo, la incorporación de entidades colaboradoras de certificación permitirá validar documentación técnica de forma ágil, acelerando la resolución de expedientes administrativos sin renunciar al control público.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO Y MERCADO ABIERTO

El principio de mercado abierto "elimina trabas administrativas a las empresas". Esta medida "amplía el mercado efectivo, fomenta la competencia leal y posiciona a nuestra comunidad como un territorio atractivo para la implantación de nuevas actividades económicas".

La apuesta por la transformación digital, la automatización de procesos y la incorporación de inteligencia artificial contribuirán a reducir costes operativos, minimizar errores y acelerar la resolución de expedientes. Una Administración más eficiente repercute directamente en una economía más competitiva.

La Carpeta Ciudadana y la interoperabilidad de datos evitarán la repetición de trámites y desplazamientos, mejorando la experiencia tanto de empresarios como de profesionales.

UN ENTORNO MÁS ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN

En un contexto global donde los territorios compiten por atraer talento y capital, disponer de una Administración ágil y predecible es un factor diferencial. La simplificación normativa, la reducción de plazos y la eliminación de cargas innecesarias refuerzan la imagen de La Rioja como un destino fiable para la inversión.

Desde la Federación de Empresas de La Rioja consideramos que "esta reforma puede convertirse en una palanca decisiva para consolidar el crecimiento económico, estimular la innovación y generar empleo estable y de calidad en nuestra comunidad".

Seguiremos colaborando con la Administración autonómica para que "la aplicación de estas medidas en la legislación sectorial se traduzca en resultados tangibles y en una completa implementación de estas medidas en todos los procedimientos de la Administración de La Rioja".

Si la implantación de estas medidas "se ejecuta con rigor, la Comunidad podrá situarse entre las regiones más avanzadas en eficiencia administrativa, competitividad empresarial y atracción de capital".