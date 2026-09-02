La FER destaca que La Rioja cierra agosto con 260 empleos y 3.462 afiliados más a la Seguridad Social

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha destacado que La Rioja ha cerrado agosto con 18 desempleados más y 31 afiliados menos en este mes pasado que contrasta con los balances anuales. Nuestra Comunidad registró 260 empleos más en el último año y 3.462 afiliados al régimen de la Seguridad Social. Habitualmente, agosto "no suele ser un mes positivo en el contexto general".

La región terminó agosto con un descenso de 107 personas en el desempleo en el sector agricultura por el inicio de las actividades de la vendimia especialmente. La industria (+4) y la construcción (+2) apenas variaron y el sector de los servicios sufrió un aumento del paro en 125 personas. La Rioja cuenta con 12.431 desempleados y 144.163 cotizantes en la Seguridad Social. La tasa se sitúa en el 7,4 por ciento.

Las principales preocupaciones de las empresas y de los autónomos "son los problemas para contratar en prácticamente todos los sectores empresariales, a pesar del paro existente, un asunto que se va a ir agravando por las jubilaciones y la falta de incorporación de nuevo talento". En el contexto nacional e internacional, "seguimos sufriendo una permanente incertidumbre, falta de seguridad, de estabilidad y de confianza, que son obstáculos en la creación de empleo y en el desarrollo empresarial general".

"No queda otra que seguir apoyando a la empresa y al autónomo en un contexto cada día más complejo", ha concluido la FER.