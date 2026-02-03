La FER destaca que La Rioja sigue acumulando una tendencia positiva en términos interanuales en desempleo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja "sigue acumulando una tendencia positiva en términos interanuales". La Comunidad registró 223 desempleados menos que hace un año en esta misma fecha e incrementó en 1.849 personas la afiliación a la Seguridad Social, ha destacado la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

La patronal riojana ha afirmado que sin embargo, el cierre del primer mes del año ha contabilizado 140 parados más y 1.275 cotizantes menos a la Seguridad Social.

La Rioja alcanza los 12.454 desempleados, con una tasa que sigue siendo una de las más positivas del país y que es del 8,02 por ciento.

Por sectores de actividad, el desempleo descendió en 13 personas en el sector de la agricultura, aumentó en una persona en el sector industrial, se mantuvo igual en la construcción y se incrementó en 167 personas en el sector de los servicios, el más afectado, tras el periodo de Navidad.

Siguiendo la tendencia de todas las regiones españolas, el comienzo del año no ha sentado bien al empleo (En España aumentó en 30.392 personas), pero el saldo interanual sigue siendo positivo.

El contexto económico "sigue desarrollándose con muchas incertidumbres tanto en el ámbito nacional e internacional, seguimos demandando personal en los sectores, tanto cuadros especializados como no cualificados y continúan las dificultades que todos los días tienen que sortear y superar las empresas y los autónomos".

Principalmente "el aumento del absentismo laboral, junto con la tradicional baja productividad española, la inseguridad jurídica en temas laborales, muchos obstáculos en el terreno internacional junto con las expectativas de los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur o la India y la necesidad de contar con instituciones que nos proporcionen estabilidad y confianza", ha puntualizado.

Finalmente, la FER ha señalado que "no podemos dejar de apoyar la actividad empresarial, porque la empresa y el autónomo son el garante del empleo en nuestro país, y hay que continuar con políticas de impulso de inversiones, nuevos proyectos empresariales y situar a la empresa en el eje central de las medidas públicas".