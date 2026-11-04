La FER dice que octubre "no ha sido un buen para el empleo en La Rioja, ni tampoco para la Seguridad Social"

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La FER ha afirmado que "no ha sido octubre un buen mes para el empleo en La Rioja, tampoco para la Seguridad Social. También en el conjunto del país se han registrado 43.000 parados más".

La comunidad autónoma ha contabilizado 622 desempleados más durante el mes de octubre, que ha afectado a todos los sectores de actividad. Se registraron 96 desempleados en la agricultura; 126 más en el sector industrial; 28 más en la construcción y 321 en el sector de los servicios.

El sector de los servicios "ha sido en el que ha quedado más afectado, como suele ser habitual tras el periodo turístico de más intensidad durante los meses previos". En cuanto al balance anual, hay 835 desempleados más que hace un año

También ha sido un "mes negativo" para la Seguridad Social, en la que se han producido 2.112 bajas, una reducción que se compensa con los 2.694 cotizantes más que hace un año.

"Es esencial seguir apoyando a pymes y autónomos, afectados por la subida de los costes laborales y salariales, por una fuerte inflación, por los precios de la electricidad, gas y carburantes, que siguen desorbitados, por la inestabilidad nacional y mundial y la falta de confianza y estabilidad", han señalado.

La patronal ha indicado que "todo ello, afecta a nuestro crecimiento y competitividad, a pesar de que las empresas y los autónomos riojanos gozan de muy buena salud".