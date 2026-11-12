FER y Gobierno regional refuerzan las competencias de los coordinadores de FP Dual para mejorar la relación con empresas - FER

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La FER y Gobierno regional refuerzan las competencias de los coordinadores de FP Dual para mejorar la relación con las empresas

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Un nuevo avance en la mejora de la FP Dual en La Rioja. La Federación de Empresas de La Rioja (FER) , en el marco del convenio de colaboración con la Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Formación Profesional, ha desarrollado hoy una formación con los coordinadores de FP para mejorar la gestión de las objeciones y los conflictos que pueden surgir en la relación habitual entre los centros educativos y las empresas.

La actividad se ha celebrado en la sede de la FER, con la participación del director general de FP del Gobierno de La Rioja, Daniel Marín, y ha consistido en una sesión en la que se han combinado contenidos teóricos con dinámicas prácticas orientadas a facilitar su aplicación en el trabajo cotidiano de los coordinadores.

Entre los contenidos, se encuentran las habilidades de comunicación, la gestión de expectativas y resolución de situaciones de tensión derivadas, la falta de información o la adaptación al modelo de FP Dual.

Durante la jornada también se analizaron las objeciones más habituales planteadas por las empresas, como la carga de trabajo, la preparación del alumnado, el retorno de la inversión o la inseguridad ante el nuevo modelo. Los participantes trabajaron también la escucha activa, la comunicación asertiva y la preparación de conversaciones difíciles.

El programa incorporó herramientas del modelo del instituto Arbinger y de la conocida como Pirámide de Influencia para examinar cómo la mentalidad y la forma de entender a la empresa condicionan la relación y la capacidad para alcanzar acuerdos. Los coordinadores han conocido situaciones reales del ámbito de la FP Dual.

La última parte de la sesión se ha dirigido conjuntamente a docentes y tutores de empresa en un bloque práctico para intercambiar experiencias, perspectivas y trabajar sobre situaciones reales, con el propósito de favorecer una coordinación más eficaz entre los centros educativos y el tejido empresarial.