FER y LABORAL Kutxa suscriben un convenio para impulsar el crecimiento y el arraigo de las empresas riojanas - FER

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y LABORAL Kutxa han firmado un convenio de colaboración para impulsar el crecimiento, la consolidación y el arraigo de las empresas riojanas mediante el acceso a servicios financieros preferentes, asesoramiento especializado e información económica y financiera de interés para el tejido empresarial.

El acuerdo ha sido suscrito en la sede de la organización empresarial por el presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el director de Empresas de LABORAL Kutxa en La Rioja, Gotzon Zubiaur Barrueta.

Esta nueva alianza establece un marco estable de colaboración entre ambas entidades para desarrollar iniciativas que proporcionen a las empresas riojanas información, conocimientos y herramientas de aplicación práctica en materias relacionadas con la gestión económica, bancaria y financiera.

Entre las actuaciones previstas en el convenio se encuentran:

Impulsar el arraigo empresarial en La Rioja mediante medidas destinadas a facilitar el relevo y la continuidad de las empresas.

Poner a disposición de la FER los recursos de la Fundación Gaztenpresa para fomentar el emprendimiento y apoyar nuevos proyectos empresariales.

Asignar un gestor especializado de referencia para atender a las empresas asociadas a la Federación.

Remitir información de interés adaptada a las características y necesidades de cada empresa.

Participar en jornadas, seminarios y otras iniciativas de divulgación sobre cuestiones económicas, financieras y empresariales.

Desarrollar cualquier otra actuación que ambas entidades consideren de interés para el tejido productivo riojano.

El convenio permitirá también acercar a las empresas información especializada sobre productos y servicios financieros, así como orientación para abordar nuevos proyectos de inversión, crecimiento o emprendimiento.

Esta colaboración se enmarca en la labor de la FER de ofrecer a sus empresas asociadas servicios y contenidos de valor añadido que mejoren su capacidad de gestión y de respuesta ante los retos económicos y empresariales.

Asimismo, refuerza el compromiso de la Federación con la continuidad de las empresas, el impulso de nuevos proyectos y el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en La Rioja.

Por su parte, LABORAL Kutxa aportará su conocimiento y experiencia en el ámbito bancario y financiero, con el objetivo de facilitar al tejido empresarial riojano asesoramiento especializado y soluciones ajustadas a sus necesidades.