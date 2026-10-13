FER y LABORAL Kutxa suscriben un convenio para impulsar el crecimiento y el arraigo de las empresas riojanas - FER
LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y LABORAL Kutxa han firmado un convenio de colaboración para impulsar el crecimiento, la consolidación y el arraigo de las empresas riojanas mediante el acceso a servicios financieros preferentes, asesoramiento especializado e información económica y financiera de interés para el tejido empresarial.
El acuerdo ha sido suscrito en la sede de la organización empresarial por el presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el director de Empresas de LABORAL Kutxa en La Rioja, Gotzon Zubiaur Barrueta.
Esta nueva alianza establece un marco estable de colaboración entre ambas entidades para desarrollar iniciativas que proporcionen a las empresas riojanas información, conocimientos y herramientas de aplicación práctica en materias relacionadas con la gestión económica, bancaria y financiera.
Entre las actuaciones previstas en el convenio se encuentran:
Impulsar el arraigo empresarial en La Rioja mediante medidas destinadas a facilitar el relevo y la continuidad de las empresas.
Poner a disposición de la FER los recursos de la Fundación Gaztenpresa para fomentar el emprendimiento y apoyar nuevos proyectos empresariales.
Asignar un gestor especializado de referencia para atender a las empresas asociadas a la Federación.
Remitir información de interés adaptada a las características y necesidades de cada empresa.
Participar en jornadas, seminarios y otras iniciativas de divulgación sobre cuestiones económicas, financieras y empresariales.
Desarrollar cualquier otra actuación que ambas entidades consideren de interés para el tejido productivo riojano.
El convenio permitirá también acercar a las empresas información especializada sobre productos y servicios financieros, así como orientación para abordar nuevos proyectos de inversión, crecimiento o emprendimiento.
Esta colaboración se enmarca en la labor de la FER de ofrecer a sus empresas asociadas servicios y contenidos de valor añadido que mejoren su capacidad de gestión y de respuesta ante los retos económicos y empresariales.
Asimismo, refuerza el compromiso de la Federación con la continuidad de las empresas, el impulso de nuevos proyectos y el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en La Rioja.
Por su parte, LABORAL Kutxa aportará su conocimiento y experiencia en el ámbito bancario y financiero, con el objetivo de facilitar al tejido empresarial riojano asesoramiento especializado y soluciones ajustadas a sus necesidades.