La FER recrimina al Gobierno central la falta de negociación en la subida del SMI

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Empresas (FER) de La Rioja, Eduardo Fernández, ha recriminado hoy al Gobierno central la falta de negociación en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En rueda de prensa sobre otro asunto, Fernández ha sido preguntado por el hecho de que, ayer, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunciara que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el SMI un 3,1 por ciento para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

Un anuncio ante el que Fernández ha considerado necesario ser "prudentes" hasta ver "qué medidas se adopta finalmente" y, entonces, poder valorarlas.

No obstante, ha considerado que, desde la patronal, no tienen "muchas esperanzas en la medida que los últimos anuncios del Ministerio se han adoptado fuera del marco del diálogo social", con lo que, ha dicho, "la esperanza de negociación es poca".

Ha recordado que la postura de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el pasado mes de diciembre, fue un incremento de un 1,5 por ciento.

Una cifra, ha explicado, que se basa en que durante los últimos años el incremento del SMI ha sido del sesenta por ciento "y ya se cumple de largo en muchísimas comunidades, entre ellas La Rioja, el hito de que tenía que superar el sesenta por ciento del salario medio".