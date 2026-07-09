La FER respalda la candidatura de Antonio Garamendi para un nuevo periodo al frente de CEOE

Archivo - El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, interviene durante la conferencia en Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), reunida hoy, 9 de julio, ha acordado mostrar su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi para presidir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) durante un nuevo mandato.

La FER valora muy positivamente el trabajo desarrollado por Antonio Garamendi y por el Comité Ejecutivo de CEOE durante los últimos años, un periodo en el que la organización empresarial ha ejercido "una defensa firme de los intereses de las empresas y los autónomos, en un contexto especialmente complejo para la actividad económica".

La organización empresarial riojana destaca "el liderazgo de Antonio Garamendi al frente de CEOE, su capacidad y fortaleza para representar al tejido empresarial español y su compromiso con las organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, -como La Rioja-, fundamentales para trasladar las necesidades reales de las empresas".

Asimismo, la FER pone en valor "la firme defensa que Antonio Garamendi ha realizado del Diálogo Social como la mejor herramienta para alcanzar acuerdos, siempre desde la independencia de la organización empresarial y la defensa de la competitividad de las empresas".

La FER considera igualmente esencial el mensaje que CEOE ha trasladado de forma constante en los últimos años "sobre el papel fundamental de la empresa como motor de crecimiento económico, creación de empleo, generación de riqueza y bienestar social".

Por ello, la patronal riojana expresa su apoyo a la continuidad de Antonio Garamendi al frente de CEOE, para que "con su liderazgo continuemos apostando por un país que favorezca la actividad económica, la inversión y el empleo".