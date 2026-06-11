La Feria N.A.CE. celebrará del 17 al 19 de julio en Navarrete su mayoría de edad reivindicando el barro y el territorio

La Feria N.A.CE. Celebrará del 17 al 19 de julio en Navarrete su mayoría de edad reivindicando el barro, el territorio y su gente - FERIA N.A.CE.

LOGROÑO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional de Alfarería y Cerámica N.A.CE. de Navarrete celebrará su mayoría de edad el fin de semana del 17 al 19 de julio de 2026 reivindicando el barro y el territorio.

La Feria N.A.CE. está organizada un año más por el Ayuntamiento de Navarrete, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, Artesanía de La Rioja, y Navarrete Carácter Artesano, tal y como ha informado la organización.

El cartel de esta XVIII edición es obra de la artista riojana Tamara Mendaza, "que propone un lenguaje visual esencial, construido a partir de un gesto sencillo y un trazo contenido que ejerce de metáfora de la propia feria".

N.A.C.E. "habla de continuidad y permanencia pero, al mismo tiempo, de un proyecto que sigue creciendo y floreciendo, edición tras edición" con "otra idea clave" como es "la construcción desde el territorio, desde el pueblo y su gente, desde el barro y desde la tierra".

La textura elegida para el cartel remite a la sigilata, "una técnica cerámica ancestral que conecta con el origen del oficio, y exhibe una tercera nota como es el diálogo con la presencia del artista invitado de esta edición (cuyo nombre será desvelado en breve) y con la relación entre cerámica, escultura y espacio público".

La Feria N.A.CE. 2026 ha elegido una vez más el tercer fin de semana de julio, en este caso desde el viernes 17 al domingo 19, "para celebrar esta décimo octava edición, convertida ya en una cita especial y esperada en el calendario".

La organización ultima para estos días una extensa programación en la que varias novedades convivirán con los habituales stands y expositores, artistas, workshops, talleres, conferencias y homenajes, además de rutas teatralizadas y turísticas y un programa de música en vivo y degustaciones y catas.