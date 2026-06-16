Fernández Cornago anima a donar porque "un pequeño gesto puede tener un impacto muy positivo en la vida de otra persona"

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha animado a la donación en el transcurso del acto institucional organizado con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha animado hoy a la donación en el transcurso del acto institucional organizado con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre: "Si una sola vida ya tiene un valor incalculable 3.000 historias de vida nos llenan de orgullo a todos los riojanos y nos hace ser conscientes de que un pequeño gesto puede tener un impacto enormemente positivo en la vida de otra persona".

Fernández Cornago ha hecho esta afirmación tras asegurar que "las cifras logradas en nuestra comunidad son verdaderamente esperanzadoras", en referencia a los datos del pasado año: "casi 9.000 donaciones, algo más de 1.000 personas que donaban sangre por primera vez, lo que ayuda a salvar casi cerca de 3.000 personas en La Rioja", ya que, como ha recordado, "un solo donante puede salvar hasta tres vidas".

La presidenta ha afirmado que "los riojanos formamos una sociedad solidaria, que se pone en la piel de los que sufren, que empatiza con las necesidades de los demás y que responde a los llamamientos". Asimismo se ha referido al lema elegido por la OMS este año: 'Una gota de humanidad' y ha reflexionado sobre la unión de dos conceptos que "cobran una gran fuerza juntos; la pequeñez de una gota junto a la grandeza de la humanidad".

"Puede parecer una frase sencilla, pero encierra un mensaje poderoso porque sitúa a la humanidad en el centro de cada donación de sangre. Y transforma un acto puramente clínico en un cálido abrazo de solidaridad entre personas". Fernández Cornago ha recordado que se cumplen 20 años de funcionamiento del Banco de Sangre, tas la entrada en vigor del Decreto 13/2006, de 3 de febrero, por el que se regula la hemodonación y hemoterapia en la comunidad autónoma de La Rioja. Desde entonces la red "ha crecido y se ha consolidado hasta convertirse en un servicio imprescindible para los riojanos, muy apreciado y valorado".

"PROFUNDO AGRADECIMIENTO"

La presidenta del Parlamento ha expresado "un profundo agradecimiento a todos los profesionales que velan por el buen funcionamiento del sistema de donación de nuestra comunidad" y, muy especialmente, "a todas las personas voluntarias que con ese pequeño-gran gesto contribuís a salvar vidas". "La gratitud y el reconocimiento de un Parlamento que quiere fijarse en los buenos ejemplos que nos inspiran y nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias a todos por ser hoy ese modelo a imitar", ha finalizado.

Durante el acto, en el que también han participado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva; ha intervenido el director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos Sola, se han entregado diplomas acreditativos a los donantes que han alcanzado un número significativo de donaciones.

DATOS DE ACTIVIDAD

El año pasado se registraron en La Rioja un total de 8.816 donaciones de sangre de las que 136 correspondieron a aféresis y se incorporaron 1.027 donantes nuevos. En total, se procesaron 8.680 unidades de sangre, que fueron fraccionadas para obtener 8.554 concentrados de hematíes, 1188 unidades terapéuticas de plaquetas y 2.308 litros de plasma. En cuanto a la actividad transfusional, se transfundieron 8.227 unidades de hematíes, 1061 unidades terapéuticas de plaquetas y 251 litros de plasma.

Además, se obtuvieron más de 220.000 gr de hemoderivados. En lo que respeta a 2026, entre el 1 de enero y el 31 de mayo pasados se han contabilizado 3.572 donaciones, alcanzando niveles adecuados para garantizar el abastecimiento seguro y constante de sangre en los hospitales de la región.