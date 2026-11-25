La presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, en el acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - PARLAMENTO RIOJANO

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha hecho hoy un llamamiento a "alzar una sola voz por la eliminación de la violencia contra las mujeres; una voz de condena, de solidaridad y, sobre todo, de compromiso real".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones en el transcurso del acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizado por el Gobierno de La Rioja y que se ha desarrollado en el Hemiciclo de la Cámara autonómica.

La presidenta del Parlamento regional ha recordado que, desde 2003, año en el que entraron en vigor los registros oficiales de víctimas, "nos acercamos a la terrible cifra de casi 1.400 vidas arrebatadas por la violencia de género". "Y cuantificar es frío, pero dimensiona el problema", ha añadido.

Por ello, ha advertido de que "estamos ante una realidad durísima que una sociedad evolucionada como la nuestra no puede tolerar". Asimismo, ha asegurado que "no vamos a cejar en nuestro empeño de luchar y defender nuestro sistema de derechos y libertades, y de avanzar de un modo firme y verdaderamente eficaz sobre esta cruel realidad que sigue destrozando vidas".

Fernández Cornago se ha referido a la campaña institucional impulsada por el Gobierno regional sobre la ciberviolencia y ha afirmado que "nos enfrentamos a una forma de violencia cuya rápida evolución demanda de los poderes públicos y del conjunto de la ciudadanía una respuesta firme, coordinada e inmediata".

Fernández Cornago ha argumentado que "podemos tener las redes más rápidas y los dispositivos más sofisticados, pero si no somos capaces de garantizar que estos espacios sean compatibles con la dignidad, la libertad y la 1 / 1 seguridad de las personas, estaremos olvidando que el verdadero sentido de cualquier avance deber ser, siempre, mejorar la vida de las personas y ampliar sus espacios de libertad".

"TODA LA SOCIEDAD RIOJANA ESTÁ CON VOSOTRAS"

Además, ha expresado su gratitud a "todos los agentes implicados en la lucha contra este mal de nuestros días".

También ha manifestado su deseo de que "este acto vaya más de renovar nuestro compromiso común y sirva para reforzarlo" y de que "nuestra fortaleza llegue a las víctimas y les dé el aliento necesario para pedir ayuda y seguir adelante". "Con la unidad de todos, con la cercanía y la solidaridad de nuestra maravillosa tierra, no tenéis que hacerlo solas. Toda la sociedad riojana está con vosotras", ha concluido.

Tras las palabras de la presidenta del Parlamento regional han intervenido: Verónica Hidalgo, guardia civil perteneciente a la EMUME de Logroño; Silvia Barrera, inspectora jefe de la Policía Nacional experta en ciberseguridad e investigación del cibercrimen; y Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas.

El acto ha concluido con las palabras del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.