Fernández Cornago llama a "renovar el compromiso de una sociedad para que nadie vea limitadas sus oportunidades"

Acto institucional con motivo del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que ha tenido lugar en el Hemiciclo de la Cámara autonómica. - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, ha recordado hoy que "dar visibilidad a una realidad es el primer paso para comprenderla, reconocerla y actuar sobre ella, así como para escuchar y para reflexionar", lo que le ha llevado a abogar por "renovar un compromiso colectivo de seguir construyendo juntos una sociedad en la que nadie vea limitadas sus oportunidades por falta de comprensión, de recursos o de apoyo".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones durante el acto institucional con motivo del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que ha tenido lugar en el Hemiciclo de la Cámara autonómica.

Tras recordar que este trastorno afecta a 4,2 millones de personas en España, 3.364 de ellas en La Rioja, Fernández Cornago ha advertido de que "más allá de las siglas y de las cifras, por importantes que sean, hablamos de personas".

En este sentido, ha explicado que "hablar de TDAH es hablar de menores que necesitan que comprendamos sus dificultades y que reconozcamos sus capacidades; de adolescentes que buscan su lugar en el mundo y necesitan nuestra empatía; de adultos que siguen encontrándose con incomprensión cuando lo que deberían encontrar es nuestro apoyo".

La presidenta del Parlamento de La Rioja se ha referido al lema de este año: 'Cambiar tu actitud, cambia su futuro' y ha asegurado que "nos interpela a todos de forma directa".

Al respecto, ha afirmado que "el futuro de una persona con TDAH no depende solo de sus propias capacidades ni de su esfuerzo, sino que depende en gran medida de la mirada de quienes la rodean, de las oportunidades que se le brindan y de la respuesta del entorno".

Para finalizar, la presidenta del Parlamento regional ha elogiado "el gran trabajo de la asociación TDAH Rioja" y ha expresado también su reconocimiento "a las familias y al sistema, sanitario, educativo y social por poner a disposición los recursos necesarios".

UNA VIDA "SIN BARRERAS"

Por su parte, la presidenta de TDAH Rioja, Marina Grijalba, ha dado lectura al manifiesto de la jornada, en el que ha concluido que "el TDAH puede acompañar toda una vida, pero las barreras no tienen por qué hacerlo".