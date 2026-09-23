Fernandisco, Juan Borrás y José Vicens prometen "liarla pardísima" este jueves en la Fiestas de San Mateo

Los 40 Vendimia Music Party - LOS 40

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fernandisco, Juan Borrás y José Vicens prometen "liarla pardísima" en las fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo mañana jueves 24 de septiembre; un día en el que El Espolón acogerá dos ofertas musicales.

A las 18: 30 horas, en El Espolón, Los40 Classic ofrecerán "el mejor tardeo"; y, después de los fuegos artificiales, A las 00:00 horas, también en El Espolón, Los40 Sessions, con los número uno actuales.

"Hubo un tiempo", ha recordado la organización de estos eventos, "en el que si se quería estar al tanto de las novedades musicales era imprescindible sintonizar la radio o sentarse frente al televisor y escuchar, o ver, a una de las voces y rostros más reconocibles del panorama musical en nuestro país".

Se trata de alguien que empezó en Los 40 Principales en los años 80, "donde transformó el estilo de la radiofórmula en España con una energía única, inspirada en la radio estadounidense".

Fundó el "famoso" espacio musical World Dance Music, presentó el programa por excelencia Del 40 al 1, tanto en la radio, como en la televisión.

"Sin duda se convirtió en uno de los locutores de radio y presentadores de televisión más populares de los años ochenta y noventa gracias a un estilo muy particular que caló hondo", ha destacado.

Ahora, Fernandisco, disc-jockey showman, llega a Logroño junto a Juan Borrás (productor del Morning Box de Los40 Classic, programa despertador, con el que cada mañana se levantan 500 mil españoles).

"Llevamos tres años consiguiendo un rotundo éxito en nuestras fiestas de Los40 en las fiestas mateas y queríamos agradecer a Logroño tanto cariño. Por eso, teníamos claro que San Mateo se merecía este esfuerzo; va a ser un tardeo mágico", ha señalado el director de Los40 Rioja, Alberto Aparicio.

A las 18:30 horas, los djs profesionales nacionales de Los40 Classic comenzarán la Classic Fiesta Ochentera San Mateo. Fernandisco "volverá a conseguir una conexión única con el público".

Y, después de los fuegos artificiales, a las 00:00 horas, en El Espolón, la gente vibrará al ritmo de los grandes éxitos actuales, los números 1 que suenan en toda España de la mano de José Vicens, Dj profesional nacional de Los40.

El doble concierto de Los40 Rioja llega englobado en el nuevo concepto musical denominado Vendimia Música Party, que se desarrolla el mismo día, en el mismo espacio, pero a horas diferentes.