FeSMC-UGT se concentra este viernes en San Antón contra el futuro convenio de grandes empresas de textil y calzado

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes, 17 de abril, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha convocado movilizaciones en distintas ciudades, entre ellas Logroño, para protestar "por la pérdida de derechos al que el preacuerdo alcanzado de cara al futuro Convenio Colectivo de grandes empresas del textil y el calzado".

FeSMC UGT se movilizará a las 11 horas en la calle San Antón, como arteria comercial de la ciudad, "para denunciar que el pasado 23 de marzo la patronal ARTE (Asociación Retail Textil España) y los sindicatos CCOO y FETICO firmaron un preacuerdo que elimina derechos e incluso la prevalencia de la negociación colectiva de los territorios, generando además una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas".

Este preacuerdo supone "una serie de aberraciones", según FeSMC-UGT, para las personas trabajadoras de cadenas como Inditex, Primark, Mango, HyM, Kyabi, Pepco, Parfois, Women Secret, Cortefiel o Springfield, entre las que destacan, por un lado, que el acuerdo firmado establece que la diferencia salarial se integrará en un complemento 'ad personam', dejando abierto que dichas cantidades puedan ser absorbidas y compensadas en el futuro.

La posible absorción del complemento vacía de contenido las futuras actualizaciones salariales del convenio, contraviniendo el principio de progresión retributiva y debilitando la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo.

Por otro lado, la estructura pactada posibilita la contratación de nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actualmente percibidas por trabajadores con mayor antigüedad, generando un evidente riesgo de sustitución y precarización.

A unos se les aplicaría el salario del convenio del territorio y a otros el nuevo convenio de ARTE.

Esta diferencia salarial crea un incentivo empresarial para reemplazar a trabajadores con mayor antigüedad y coste, afectando directamente a la estabilidad en el empleo y vulnerando el principio de igualdad retributiva a igual trabajo.

Además, el acuerdo determina que será de aplicación el convenio estatal de ARTE una vez finalicen los respectivos convenios provinciales. La decisión de imponer la prevalencia del convenio estatal sobre los convenios provinciales implica una restricción ilegítima de la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales en dichos ámbitos, contraviniendo el ordenamiento jurídico.

Y por otro lado, en cuanto a los domingos y/o festivos de apertura comercial, los establecimientos estarán obligados a trabajar incluso si no se garantiza la plantilla imprescindible para la apertura de la tienda -requisito imprescindible hasta ahora en muchos territorios-, es decir, siempre que lo decida la empresa.

Así las cosas, FeSMC UGT manifiesta "su sorpresa" por la firma de este acuerdo, especialmente por parte de CCOO, "ya que vulnera principios básicos del sistema de relaciones laborales del que nos hemos dotado, eliminando derechos esenciales de las personas trabajadoras".

Si bien es cierto que la negociación continua en otras materias, el preacuerdo parcial alcanzado "atenta frontalmente contra los derechos de las personas trabajadoras, después de años de lucha en los distintos territorios y empresas".

Esta movilización, en plena calle San Antón, servirá igualmente para manifestar "el rechazo de la Federación regional a la situación por la que atraviesa el comercio de La Rioja y especialmente el de Logroño, inmerso en una dinámica de cierres que están abocando a una situación límite a todo el tejido comercial de la ciudad".