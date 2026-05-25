FeSMC UGT condena una nueva agresión a vigilantes en el San Pedro y convoca una concentración de protesta este viernes

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha lamentado este lunes "una nueva agresión sufrida esta mañana por dos vigilantes de seguridad en el Hospital San Pedro que han resultado heridos de diversa consideración en el transcurso de una intervención".

"Una nueva agresión -dicen en una nota- que se suma a las numerosas incidencias que la Federación lleva denunciando durante los últimos años, debido a un aumento evidente tanto de la frecuencia como de la gravedad de las agresiones, especialmente en las áreas de urgencias y psiquiatría, principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio".

Una "situación de indefensión" contra la que FeSMC UGT se concentrará este viernes, 29 de mayo, a las 11 horas frente al Hospital San Pedro, "para exigir tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad, un refuerzo de las plantillas en aquellos servicios especialmente conflictivos".

Además, "es fundamental la dotación de más medios técnicos a los vigilantes de seguridad así como de una protección jurídica en el ejercicio de la profesión".

Por último, el sindicato desea "una pronta recuperación a los vigilantes agredidos y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo".