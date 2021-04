FeSP-UGT La Rioja exige la aplicación del Acuerdo de Atención Primaria en los términos en los que se firmó

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) de La Rioja ha expuesto esta mañana la situación del Acuerdo de Atención Primaria, firmado en mesa sectorial el 23 de mayo del 2020.

El responsable del sector de Sanidad de UGT La Rioja, Roberto Mendaza, ha explicado que "este Acuerdo se firmó con el objetivo de paliar el déficit de profesionales y se nos presentó como el salvavidas de una Atención Primaria que se iba a pique, como algo imprescindible y urgente. No sabemos quiénes cocinaron este Acuerdo, a pesar de haberlo preguntado en múltiples ocasiones".

Mendaza ha afirmado que UGT realizó varias alegaciones al texto del Acuerdo. Una de ellas fue que "discriminaba a las otras categorías no recogidas en el Acuerdo, como celadores, auxiliares administrativos o técnicos auxiliares de enfermería, que se pueden ver afectadas igualmente". Además, "en el momento de la firma UGT pidió insistentemente la instauración de un sistema de control y de evaluación del Acuerdo, y una aportación periódica de datos", algo reiterado por este sindicato en varias ocasiones.

En este sentido, ha recordado que en el acta de la firma del Acuerdo se dice textualmente que "la Administración pide un voto positivo para este pacto, y coincide en que se trata de medias urgentes y necesarias que nos emplazan a profundizar en muchos temas apuntados en el mismo". Así, Mendaza ha informado de que "hemos solicitado varias veces que se abra ese proceso de diálogo, pero once meses después tenemos que decir que no se ha producido ninguna modificación ni ningún tipo de profundización, mejora o variación del Acuerdo".

Por ello, "entendemos que después de todo este periodo la puesta en práctica del Acuerdo no ha generado mejoras en la atención al paciente". Aun así, para FeSP-UGT hay puntos que son necesarios, como las medias para garantizar las incidencias urgentes, aunque habría que incluir al personal omitido, o la nueva configuración retributiva del personal con puesto de trabajo de refuerzo.

En cambio, Mendaza ha asegurado que el apartado que habla de las sustituciones de permisos y acumulaciones "se está gestionando de forma contraria tanto al espíritu como a la propia letra del Acuerdo. Este punto plantea dos supuestos diferentes, el primero es la acumulación, es decir, aquellos pacientes de otro cupo que se meten en el cupo del que acumula, fuera del horario ordinario del personal que realice la jornada complementaria. Este supuesto es la norma. Los profesionales por norma tienen que acumular a los pacientes de cupos diferentes al suyo fuera de su jornada de trabajo ordinaria".

Por otro lado, "el segundo supuesto es la acumulación dentro del horario del profesional que realice la actividad extraordinaria. Este supuesto es la excepción. Traer pacientes de otro cupo a mi cupo dentro de mi horario ordinario. La Administración solo nos ha proporcionado datos a este respecto una vez, en mesa sectorial del 3 de diciembre". Estos datos mostraban que "las acumulaciones fuera del horario ordinario, es decir, lo que debería ser la norma, han sido de 1.520. Y las acumulaciones dentro del horario, la excepción, han sido de 73.302".

Por todo ello, el responsable de Sanidad de UGT La Rioja ha dicho que "esto ya da una idea de la mala gestión de este Acuerdo tanto en lo referente a loa recursos humanos como en lo referente a los recursos económicos. En esta situación no está la cosa como para dilapidar tan ingente cantidad de dinero y que luego tenga tan poco efecto en la mejora a la atención a la ciudadanía. Nos resulta complicado entender cómo es posible que se añadan pacientes a un cupo en una misma jornada en la que antes del Pacto era poco menos imposible de sacar adelante. Nos gustaría que alguien de la Consejería nos lo explicase".

PRESUPUESTO SIN GESTIÓN

Por su parte, la delegada de Sanidad de FeSP-UGT La Rioja, Maite Gómez, ha manifestado que "la falta de trabajadores y profesionales es real, pero no se puede tapar con un presupuesto sin gestión y sin el control de las agendas. No tiene sentido que haya cupos que sean mínimos y que no cubran en su jornada laboral sus agendas enteras, pero que se esté cobrando a la vez por acumular en ese mismo espacio de tiempo. Hay que ver dónde están los tapones en Atención Primaria y cómo se están gestionando las agendas. Es dinero público y hay que gestionarlo con claridad y transparencia".

A consecuencia de todo lo expuesto, UGT pide la aplicación del Pacto en los términos en los que fue firmado. "Reiteramos que pedimos la convocatoria de una mesa sectorial monográfica para tratar la forma en la que se está gestionando este acuerdo", ha concluido Mendaza.