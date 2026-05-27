El Festival 'Calahorra Vibra' regresa a la plaza de El Raso el 6 de junio

Cartel de Calahorra Vibra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha anunciado que la música volverá a sonar en la plaza de El Raso el sábado 6 de junio con el Festival 'Calahorra Vibra', cinco horas de música y espectáculo en directo.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Calahorra, reunirá a artistas locales y nacionales en una noche dirigida especialmente al público joven.

"Uno de nuestros principales compromisos con la juventud de Calahorra fue propiciar un ocio seguro en la ciudad con cuatro festivales anuales", ha recordado el concejal de Juventud, Iván Jiménez.

Ha añadido: "Con este festival apoyamos a los artistas locales, ofrecemos alternativas de ocio a los jóvenes calagurritanos y atraemos a público juvenil de otros municipios a venir y divertirse en Calahorra".

La plaza de El Raso será el escenario de este festival, que comenzará a partir de las 22:00 horas con el dj calagurritano Escri.

Después, a las 23:15 horas pinchará el dj Marco SJ, de Calahorra y a las 00:30 horas será el concierto de la artista invitada nacional, Vicky Navarro, una propuesta de música comercial actual con voz en directo, baile y espectáculo visual.

El cartel de 'Calahorra Vibra' 2026 lo cerrará a la 1:30 horas Circus Show, de Zaragoza, con un espectáculo de música, baile y sorpresas que se prolongará hasta las 3:30 horas de la madrugada.