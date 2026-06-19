El festival de jazz más longevo de La Rioja vuelve a Ezcaray en julio con 7 grandes conciertos y los mejores artistas - GOBIERNO DE LA RIOJA

Una experiencia que "hay que vivirla, escucharla y presenciarla" LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival más veterano de jazz riojano vuelve este verano a la localidad de Ezcaray para celebrar su 29ª edición del 4 al 12 de julio. Contará con siete grandes conciertos, en diferentes espacios del municipio, como el Real Teatro de Ezcaray, el parque Tenorio, la plaza de la Verdura o los restaurantes Casa Masip y Arboleda del Sur y con artistas de primer nivel regionales, nacionales e internacionales.

Así se ha presentado este viernes el Festival Internacional de Jazz Villa de Ezcaray que supone una nueva oportunidad para disfrutar de una experiencia que, como ha indicado el coordinador del festival, Jesús Pérez Caballero, "hay que vivirla, escucharla y presenciarla".

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, y el propio coordinador han presentado la programación de este festival que como ha indicado Iturriaga cuenta con un reconocimiento "muy importante".

"MÁXIMA CALIDAD"

La programación será "de la máxima calidad" y la mayoría de los conciertos serán gratuitos. Esta cita con la música permitirá llenar al municipio "de cultura en mayúscula" pero también "de patrimonio, naturaleza, gastronomía y vino".

Como defiende Iturriaga, después de casi tres décadas de trayectoria, este festival sigue demostrando "una extraordinaria capacidad para atraer a grandes artistas y ofrecer propuestas de primer nivel al público riojano y a quienes nos visitan durante el verano".

Asimismo, ha subrayado que "representa perfectamente el modelo cultural que promovemos desde el Gobierno de La Rioja: una programación de calidad que llega al territorio, que genera actividad económica y que permite disfrutar de la cultura en entornos únicos".

UNO DE LOS MEJORES PUEBLOS TURÍSTICOS DEL MUNDO

Por su parte, el alcalde de Ezcaray ha recordado que el pasado mes de octubre "nos nombraron como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo y el festival de Jazz tuvo un gran peso para ello". Por ello ha invitado a todos a disfrutar de una programación "al nivel de los mejores festivales del mundo".

Durante la presentación, Jesús Pérez Caballero ha destacado la calidad artística de una edición que considera "una de las más atractivas de los últimos años", con propuestas que recorren distintos estilos y sensibilidades del jazz contemporáneo, desde la fusión con el flamenco de Perico Sambeat hasta el jazz clásico de The International Classic Jazz All Stars o la proyección internacional de Camille Thurman & Darrell Green Quartet.

TRES JORNADAS CON EL MEJOR JAZZ NACIONAL E INTERNACIONAL

La programación arrancará el sábado 4 de julio, a las 20,30 horas, en el Real Teatro de Ezcaray con la actuación del cuarteto liderado por el guitarrista riojano Caco Santolaya. El concierto, integrado en la Red de Teatros de La Rioja, servirá para presentar su último trabajo discográfico, 'Interiores', un álbum compuesto por diez temas originales que reflejan un ejercicio de introspección artística.

Sobre el escenario estará acompañado por Alberto Arteta al saxo, Marcelo Escrich al contrabajo y Jorge Garrido a la batería. La entrada tendrá un precio de 5 euros para el control de aforo.

La programación principal del festival se desarrollará entre el 10 y el 12 de julio en el Parque Tenorio, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad. El viernes 10 de julio, a las 20,15 horas, actuará Perico Sambeat Flamenco Quintet. El reconocido saxofonista valenciano, considerado una de las grandes referencias del jazz español, ofrecerá una propuesta que fusiona jazz y flamenco junto a una formación de primer nivel.

Esa misma noche, a las 00,15 horas, el restaurante Casa Masip acogerá el concierto 'El arte del diálogo', protagonizado por Ariel Brínguez y Javier Sánchez, una propuesta de gran intimidad artística concebida para acercar al público el diálogo musical entre dos destacados intérpretes.

"LA ONU DEL SWING"

El sábado 11 de julio, a las 20,15 horas, llegará el turno de The International Classic Jazz All Stars, una formación integrada por destacados músicos de diferentes nacionalidades que la crítica especializada ha definido como "la ONU del swing". El grupo recuperará el espíritu del jazz clásico de las décadas de 1930 y 1940 en un espectáculo que reivindica la música como lenguaje universal.

La programación nocturna continuará a las 00,15 horas en el restaurante La Arboleda del Sur con Clara Montes y su proyecto 'Marinera en tierra', una propuesta en formato trío que revisita la obra de Rafael Alberti desde una mirada cercana al jazz. La presencia de una de las voces más reconocidas del panorama musical español constituye uno de los atractivos destacados de esta edición.

El cierre del festival tendrá lugar el domingo 12 de julio con dos citas musicales. La primera llegará a las 13,15 horas en la Plaza de la Verdura, donde la Banda Municipal de Música Santa Cecilia de Ezcaray, dirigida por Luis María Monge, ofrecerá un concierto de jazz, blues, swing y composiciones propias pensado para acompañar el tradicional ambiente del vermú.

Posteriormente, a las 20 horas, el Parque Tenorio recibirá a Camille Thurman & Darrell Green Quartet, una de las propuestas más destacadas del actual panorama jazzístico internacional. La cantante y saxofonista estadounidense Camille Thurman compartirá escenario con Wallace Roney Jr., David Bryant y Darrell Green en una actuación que forma parte de una gira que también recalará este verano en algunos de los principales festivales de jazz de España.

MÚSICA, GASTRONOMÍA Y UN ENTORNO ÚNICO

El Festival Internacional de Jazz Villa de Ezcaray volverá a ofrecer una experiencia que trasciende lo estrictamente musical y que combina cultura, gastronomía, patrimonio y naturaleza en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de La Rioja.

Esta fórmula, consolidada a lo largo de casi tres décadas, ha convertido al certamen en una de las grandes referencias del verano cultural riojano y en una cita reconocida dentro del circuito jazzístico nacional.

Salvo el concierto inaugural del 4 de julio en el Real Teatro de Ezcaray, el resto de las actuaciones programadas serán de acceso libre hasta completar el aforo disponible.

La vigésimo novena edición del festival volverá además a rendir homenaje a Ebbe Traberg, figura fundamental para la historia y consolidación de esta cita cultural, cuyo legado continúa muy presente en una programación que mira ya hacia el próximo 30º aniversario del certamen.