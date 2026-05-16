El Festival Mevak celebra este domingo su tercera edición en la sala Fundición de Logroño

El Festival Mevak celebra su tercera edición en la sala Fundición de Logroño - FESTIVAL MEVAK

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La sala Fundición de Logroño acoge mañana, domingo 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas, la III edición del Festival Mevak, un evento centrado en la creación artística contemporánea.

Tal y como ha informado la organización, la propuesta busca ir más allá del formato tradicional de concierto para ofrecer al público una experiencia completa en la que pueda vivir el proceso creativo desde su origen hasta su resultado final, ya sea en forma de canción, poema, pintura o cualquier otra disciplina artística.

El cartel reúne a una amplia variedad de creadores y propuestas. En el ámbito musical destacan cantautores riojanos de distintos estilos como Paula Blafe, Borja de Len, Cristina Carrasco, Daniel Foronda, Luna Pascual, LMC+Xeneka, Sergio Jiménez, Diamond y Gus Valbuena, quien además presentará su último libro.

A ellos se suman artistas invitados de fuera de La Rioja como la cantautora chilena Akacia, el proyecto barcelonés 2Flow y Nokono, llegado desde Donosti.

La programación musical se completa con otras propuestas como el coro mixto de la UPL, una sesión de DJ con piezas propias a cargo de Pshycopack y la iniciativa 'Descorchando Emociones', que fusiona poesía y música.

Además, el evento concluirá con un espacio de micro abierto para que cualquier persona pueda participar y compartir su creatividad.

El festival también incorpora una feria creativa que amplía la experiencia artística hacia otros ámbitos como la pintura, la artesanía o el bienestar.

Entre los participantes se encuentran Verónica Ojeda, con propuestas vinculadas al bienestar femenino; Gaua Project, centrado en la cultura olfativa y la etnobotánica; Anjyhappy, con artesanía energética; Ana Palacios, con piezas en cerámica, estampación y papercraft; así como los pintores Isabel Navarro y Jaime Izarra, consolidando un espacio donde conviven distintas formas de creación y expresión.

EDICIÓN PRIMAVERA

Mevak celebró su primera edición en 2023 y una segunda en 2025, "consolidándose como un espacio para la creación artística independiente".

Esta tercera cita se presenta bajo la etiqueta de 'edición primavera', con la intención de poder sumar una nueva convocatoria el próximo invierno.

El proyecto está impulsado por Cielo Arissa en colaboración con María José (The End), Xeneka, Luna Pascual, Daniel Salitre, Álvaro de Pepa y Denorte, y se desarrolla sin el respaldo de instituciones públicas.