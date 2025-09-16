El festival musical 'Parrilla' regresa a la Plaza del Parlamento del 20 al 23 de septiembre con 17 grupos y artistas - EUROPA PRESS

El Parrilla Equal, que celebra su segunda edición, pondrá el broche final a este festival el martes 23 con un mensaje de igualdad

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival musical 'Parrilla' regresa a la Plaza del Parlamento del 20 al 23 de septiembre con la participación de 17 grupos y artistas. La concejal de Festejos y Juventud, Laura Lázaro, y la concejala de Igualdad, Celia Sanz, han presentado este martes el programa de estos conciertos que forman parte un año más de la programación de las fiestas de San Mateo.

Durante la presentación, Lázaro ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con este festival "que se convierte cada edición en una plataforma para apoyar y dar visibilidad a los jóvenes talentos locales, además de suponer una alternativa cultural y de ocio para nuestra juventud durante estas fiestas tan esperadas".

Asimismo, ha recordado que "año tras año, una de las peticiones más frecuentes entre los jóvenes músicos de la ciudad, es poder formar parte de la programación de San Mateo y los conciertos del 'Parrilla' representan una oportunidad única para que se den a conocer y compartan su arte con el público".

Por su parte, Celia Sanz se ha referido al Parrilla Equal, que tendrá lugar el 23 de septiembre y contará con las actuaciones de Donna, Blackpanda y Lena Makana. "Con esta cita queremos seguir concienciando sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria para hombres y mujeres", ha destacado.

Ese día, además, como ha recordado la edil, se instalará uno de los Puntos Violetas contra las agresiones sexistas que habrá durante las fiestas de San Mateo.

"Se trata de un espacio de información, sensibilización y prevención atendido por profesionales que ofrecen recursos para identificar estereotipos y prejuicios asociados al género, además de materiales divulgativos y escucha activa para detectar y combatir situaciones de desigualdad", ha reseñado.

LOS CONCIERTOS.

El sábado 20 de septiembre, a partir de las 19 horas, subirán al escenario de Parrilla Rock, en la Plaza del Parlamento, DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica), en una jornada centrada en el mundo Dj.

El domingo 21, también a las 19 horas, será el turno de grupos más centrados en el rock, que serán, en concreto, Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas, Kontrol Mental y Dork.

El lunes 22, en una cita que será una hora más tarde, a partir de las 20 horas, en un día con más fusión de estilos, tocarán LMC & DJ Kitos, Ayvan Romero, El Posti y Modelo.

Por último, el martes 23, en el Parrilla Equal, organizado por Igualdad, se subirán al escenario de la Plaza del Parlamento, también a partir de las 20 horas la cantautora logroñesa Donna, los madrileños Blackpanda -reivindicativos en letras o escenografía- y Lena Makana, que une canción y danza.

En la presentación del Parrilla 2025 han estado presentes algunos de los artistas que van a participar. Por ejemplo, el sevillano residente en Logroño Ayvan ha agradecido la oportunidad, que encara "con muchas ganas", mientras sigue desarrollando su carrera "que va logrando resultados" de los que se ha mostrado "muy contento".

Como muestra, en el festival mateo, aparte de sus versiones de famosos temas del mundo flamenco "que es lo que a mí más me transmite", va a aprovechar para interpretar canciones de su próximo álbum, "el primero como artista independiente" y que verá la luz el próximo año.

Por su parte, LMC ha avanzado que, en su actuación, va a tocar "rap con mensaje, con las letras variadas pero con los temas que nos interesan" y que estarán en un nuevo disco que están preparando también para el año que viene. "Va a estar muy guay la movida", ha concluido el artista, que estará sobre el escenario con Dj Kitos.