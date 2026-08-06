El festival 'Mute' extiende su programación, del 26 de agosto al 6 de septiembre, a varias poblaciones riojanas

Presentación del festival 'Mute' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival MUTE, que se desarrolla del 26 de agosto al 6 de septiembre, se desarrollará en Logroño y en otros diez municipios riojanos, en una apuesta por "llegar al medio rural", según ha señalado su director, Fernando Moreno.

Ha sido en la presentación del festival de teatro gestual, en la que además del propio Moreno, han intervenido el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, en representación de los pueblos en los que habrá representaciones, y del director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez, representando a los diferentes escenarios donde se va llevar a cabo el festival en la capital riojana.

El director del Festival ha señalado que la programación

trasciende los escenarios convencionales para convertir plazas, teatros, bibliotecas y espacios patrimoniales en lugares de encuentro entre artistas y espectadores. Durante doce días, "La Rioja respirará teatro, circo, danza, clown, títeres, música y creación visual de la mano de algunas de las compañías más relevantes del panorama nacional e internacional".

La gran novedad de esta edición "es la creación de Mute Extensión Rural, un recorrido artístico que llevará espectáculos de acceso libre a Sajazarra, Nájera, San Vicente de la Sonsierra, Herramélluri, Anguiano, Enciso, La Unión (Clavijo), Quel, San Andrés (Lumbreras de Cameros) y Navarrete". "Una apuesta decidida por acercar las artes escénicas contemporáneas al territorio y demostrar que la cultura también puede convertirse en motor de cohesión y de vida para los municipios riojanos", ha apuntado Moreno, que ha indicado que en los pueblos será gratis, mientras que en Logroño tendrá un coste de 10 euros.

"DEMOCRATIZAR LA CULTURA"

Por su parte, Muro ha agradecido la oportunidad que se da los diez municipos "de participar en la medida de nuestras posibilidades en algo importante" como este festival. Ha reconocido que "para los municipios pequeños es muy difícil programar y el tener espectáculos de calidad como los que vamos a poder contemplar".

Ha destacado que "en alguno de los casos no solo ya va a ser en el propio pueblo, sino que va a ser en segundos núcleos de población, como es el caso de Clavijo, que lo vamos a realizar en el espectáculo en la Unión, que también es una forma de democratizar lo que es la cultura". "El acceso a la cultura es un derecho fundamental al que tenemos derecho todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivamos", ha asegurado.

El alcalde de Clavijo ha admitido que "otro handicap que tenemos los pueblos pequeños es también las dotaciones en cuanto a infraestructuras de teatro, pero como yo suelo decir, todos los pueblos tenemos una plaza que es el germen de la cultura popular; las plazas de los pueblos y de alguna forma estamos devolviendo a las plazas de los pueblos la cultura que es de donde sale".

Rodríguez, por su parte, ha puesto en valor "la posibilidad de participar en este proyecto tan bonito que vivimos el año pasado con tres espectáculos en el patio de la biblioteca y que permite ofrecer un espacio no habitual para su desarrollo como es la biblioteca".

"Nosotros buscamos también nuevos usuarios, nuevos lectores, nuevas personas que se acerquen al espacio de la biblioteca y nos parece una oportunidad extraordinaria y abrir y devolver espacios emblemáticos, patrimoniales, que tengan una rentabilidad social", ya que "es un poco la visión que tenemos desde la biblioteca", ha concluido.

NUEVAS INICIATIVAS

En Logroño, MUTE reunirá una selección de creadores imprescindibles de la escena contemporánea. Zero en Conducta abrirá la programación con su premiado universo de teatro físico y títeres; Pepe Viyuela llevará su inconfundible clown al Auditorio del Ayuntamiento; Spinish Circo presentará una de las grandes revelaciones del circo actual; Manel Rosés acercará una de las piezas más galardonadas de los últimos años; Javier Aranda regresará con Parias, referente internacional del teatro de títeres para adultos; Off Tune fusionará música clásica y arte con arena; y Hilo Producciones, SótanoB y La Estampa Teatro cerrarán el festival con la aclamada Atra Bilis.

MUTE aspira a ser mucho más que un festival de exhibición. Quiere convertirse en un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio. Junto a los espectáculos, la programación incorpora los encuentros VerMute, conversaciones abiertas entre artistas y público - a las 13,30 horas, los días que hay función en Logroño, a excepción del programado con Pepe Viyuela por problemas de agenda-, y dos talleres de formación impartidos por Zero en Conducta y Sandro Cordero, dirigidos tanto a profesionales como a estudiantes y personas interesadas en las artes escénicas.

En esta tercera edición, el festival reafirma su consolidación gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura, instituciones que hacen posible que esta apuesta por la creación contemporánea siga creciendo y situando a La Rioja como un referente del teatro gestual.

Organizado por la compañía El Perro Azul, MUTE continúa creciendo con una identidad propia: una mirada que reivindica el poder del gesto, la emoción y la poesía visual como un lenguaje universal capaz de reunir a espectadores de todas las edades. En un mundo saturado de ruido, MUTE vuelve a recordarnos que el silencio también puede ser una forma de decirlo todo.

La venta de entradas, los horarios, y las inscripciones a las actividades están disponibles en la página web mutefestival.com